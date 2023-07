Pinocchio, il burattino compie 140 anni

Firenze, 6 luglio 2021 - "Pinocchio", il capolavoro letterario di Carlo Collodi, alias lo scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, compie 140 anni. Per festeggiare la ricorrenza la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e l'Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini celebrano le avventure del burattino più amato del mondo con una serie di iniziative dal titolo "La storia di un burattino: 7 luglio 1881- 7 luglio 2021". Prima della pubblicazione in volume nel 1883, "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino" apparve originariamente a puntate nel 1881 sul "Giornale per i bambini" diretto da Ferdinando Martini, un periodico settimanale supplemento del quotidiano "Il Fanfulla".

Si comincia a Firenze, nella suggestiva cornice della Basilica di San Lorenzo (Sala Borsi), dove mercoledì 7 luglio, alle ore 10.30, si svolgerà l'incontro "Carissimo Pinocchio", promosso dall'Associazione Pinocchio di Carlo Lorenzini. Dopo i saluti della presidente Anna Iacobacci e delle autorità cittadine, avrà luogo la lettura di lettere indirizzate al burattino e scritte da personalità illustri del territorio. "Pinocchio è sempre presente nelle nostre vite, ci accompagna nella quotidianità - afferma Iacobacci - Per questo ho immaginato di celebrare i 140 anni dalla prima pubblicazione delle sue avventure sul Giornale per i bambini, attraverso la scrittura e l'interpretazione di lettere indirizzate al più noto burattino del mondo, perché sapevo che, nel cuore di ciascuno di noi, Pinocchio ha un volto diverso e suscita emozioni personali, speciali, attraverso ricordi che ci hanno segnato come esseri umani. Ringrazio gli autori delle lettere, personalità illustri della nostra città, che hanno accettato con grande sensibilità di dare voce alle proprie emozioni".