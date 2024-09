Oggi arriva ‘Giant Kite’. Il grande aquilone diventato gigantografia

Sarà inaugurato oggi, alle ore 18, al bar Da Timo e Tommy di via Borgo Santa Maria, l’undicesimo episodio del progetto ‘Dalle sculture nella città all’arte delle comunità’, che nell’arco dell’anno coinvolge i Quartieri e il Municipio di Monteciccardo, sviluppando il tema del rapporto tra le arti e lo spazio pubblico. Questa volta il protagonista del progetto è il Quartiere 8 – Pozzo Alto-Borgo Santa Maria – che presenta ‘Giant Kite’, di Oliviero Fiorenzi a cura di Matilde Galletti. L’intervento ha visto la realizzazione di un grande aquilone fatto volare in un’azione collettiva: un momento che è stato immortalato ed esposto in una gigantografia installata nella piazza del Parco dei Tigli a Borgo Santa Maria e in un video visibile presso il bar Da Timo e Tommy che rimarranno allestiti fino alla fine dell’anno. Ispirato al festival giapponese ‘Hamamatsu Kite Festival’, il progetto di Oliviero Fiorenzi ha coinvolto attivamente la comunità di tutto il Quartiere. Al termine del lavoro di diversi mesi, è stato realizzato un grande aquilone che è il frutto di una serie di incontri e lunghe chiacchierate soprattutto con i giovani abitanti. Ed è proprio con questi ultimi che Fiorenzi ha fatto volare l’aquilone in una performance di volo collettiva che esprime la possibilità, per questo luogo periferico lontano dal centro, di ‘farsi vedere’, esigenza sottolineata con forza dai ragazzi. Per il Quartiere 8, dunque, Giant Kite è un’occasione per liberare nell’aria un segno della propria presenza, una presenza sostenuta da molti.

Durante la permanenza dell’artista nel territorio, si sono svolti una decina di incontri aperti alla comunità del Quartiere, con attività che hanno coinvolto circa 30 persone dai 14 ai 40 anni. Grazie alla collaborazione del presidente di Quartiere Michele Alessandrini, della consigliera Francesca Guidi, dell’associazione Pazzi per Pozzo e dei ragazzi del Bar Timo e Tommy (tutti soggetti già attivi per creare spazi di aggregazione per i giovani del quartiere) sono stati formati gruppi di lavoro dove discutere le diverse possibilità di realizzazione dell’opera. La proposta di Fiorenzi per Pesaro 2024 rappresenta dunque un ideale sviluppo della ricerca dedicata al vento, che l’artista conduce da alcuni anni e che ultimamente ha trovato forma nella scelta di realizzare aquiloni, come accaduto ad esempio nella mostra/progetto ‘Otto cieli’.

Il Giant Kite progettato con e per il Quartiere 8 – Pozzo Alto- Borgo Santa Maria – solleverà quindi nel cielo il lavoro e l’immaginario della comunità che ha contribuito, giocosamente, a progettarlo.

r. p.