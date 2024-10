Negli hotel la musica settecentesca

Un week-end con la musica settecentesca. L’Hotel Astoria e il Nouvel Hotel Des Bains saranno teatro, rispettivamente, sabato 5 e domenica 6 ottobre di un’esperienza sonora e visiva unica. "Fuori stagione: la riviera neobarocca" - a cura dell’Orchestra Sinfonica "G.Rossini" - è un progetto nato pensando ai turisti, cittadini temporanei della Capitale della cultura, per cui la musica è un’eccellenza molto amata. Partito a luglio da Villa Cattani Stuart, "Fuoristagione: la riviera neobarocca" è giunto agli appuntamenti autunnali che mantenegono lo stesso fascino data l’ambientazione inedita messa a disposizione per suggestive cantate d’altri tempi. La Riviera Pesarese è rinomata per la sua estetica postmoderna e la vivace atmosfera turistica, apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo: le rappresentazioni musicali offriranno una nuova dimensione di attrattiva per i visitatori desiderosi di immergersi nei luoghi, nella cultura e nell’arte di un territorio ricco di bellezza.

Il programma. Sabato 5 ottobre ore 18, Hotel Astoria, Musique d’ameublement (Musica d’arredamento). Introduzione e provocazione musicale a cura di una viola da gamba. Organico: pianoforte a quattro mani (performance), viola da gamba (introduzione) Musiche di E. Satie, D. Milhaud. Domenica 6 ottobre ore 18, Nouvel Hotel Des Bains, Tafelmusik (Musica da banchetto). Introduzione e provocazione musicale a cura di una ghironda. Organico: quartetto con flauto, oboe, violino, violoncello (performance), ghironda (introduzione) Musiche di G. Ph. Telemann, J. S. Bach.