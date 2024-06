Lo scettro capitale passa a Colli al Metauro: una settimana tra Galimberti a Bennato

Dal primo al 7 luglio sarà Colli al Metauro la "Capitale al quadrato" del progetto ‘50x50’, che vede i Comuni della provincia, a turno, essere Capitale della Cultura per una settimana. Il programma di questi sette giorni va alla scoperta dei ‘Borghi della Qualità’ per un’esperienza unica tra paesaggi, sapori e tradizioni. Il territorio di Colli al Metauro, intriso di storia cultura ed eccellenze enogastronomiche, sarà animato da conferenze, concerti, laboratori di poesia e ceramica. Tra gli eventi in programma, da sottolineare la cerimonia di inaugurazione che si terrà lunedì, al Museo del Balì di Saltara, alle 21, con un concerto della banda Musicando e della Mickey Mouse Junior Band. Alle 21.45, sempre al Balì, sarà inaugurato l’allestimento esterno permanente del Museo, composto da riproduzioni dei pianeti del sistema solare illuminati al loro interno. Martedì 2, alle 21, in piazza Serafini, a Serrungarina si terrà lo spettacolo "Quello che non ho, sono le tue parole", viaggio nella poesia di Mario Luzi e nelle canzoni di Fabrizio de Andrè, mentre mercoledì 9, alle 21, nel parco del Museo del Balì, si terrà l’evento "L’etica del viandante", colloqui con Umberto Galimberti. Giovedì l’appuntamento serale prevede alle 21 in piazza Bramante di Montemaggiore, lo spettacolo "Goccia dopo goccia" sulla figura di Carlo Urbani, medico di Medici senza Frontiere. Alle 21.15, in piazzale Serafini a Serrungarina, si terrà il microfestival della poesia "Tra meridiani e paralleli-poetando sotto le stelle", mentre venerdì, alle 19.30, a Saltara è in programma la 22ª edizione di ’SaltaRua’, festival dell’altra musica.

Gran finale per il weekend: sabato, alle 21.30, a Saltara ci sarà il concerto di Eugenio Bennato, mentre domenica 7, alle 21.15, a Montemaggiore è in programma il concerto "Pasiòn, note e colori". Per la Capitale al quadrato, a Colli al Metauro, si terranno anche gli appuntamenti del progetto "Cosa c’è Dop", nato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, che si terranno il 2, il 4 e il 5 luglio.