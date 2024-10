Inaugura Ecocosmico. Villa San Martino al centro dell’arte

Tocca al Quartiere 10 di Villa San Martino inserirsi nel percorso "Dalle sculture nella città all’arte della comunità" che sta vivacizzando le varie zone del territorio di Pesaro. Oggi alle 18 al parco di via Leoncavallo (incrocio con via Togliatti) gli artisti Michele Alberto Sereni e Nevio Mengacci inaugurano il loro "Ecocosmico", a cura di Milena Becci. Partito il 3 febbraio dalla Pescheria, "Dalle sculture nella città all’arte delle comunità", a cura di Marcello Smarrelli, è uno dei progetti più iconici di Pesaro 2024, che s’interroga sul ruolo dell’arte nello spazio pubblico: una mostra con 12 opere permanenti nate dal dialogo con i cittadini che raccontano le ‘micro’ e ‘macro’ storie dei quartieri. Un percorso con tredici episodi che nasce dalla memoria storica della mostra del 1971 di Arnaldo Pomodoro ‘Sculture nella città’ organizzata dalla galleria "Il Segnapassi", pietra miliare nel dibattito sull’arte nello spazio pubblico e tappa fondamentale per l’identità contemporanea di Pesaro.

Tra i più pregnanti del dossier di Pesaro 2024, questo progetto ricolloca la città al centro delle strategie culturali relative alla rigenerazione urbana, coinvolgendo oltre 40 soggetti tra artisti, autori e curatori, e nasce come metodo per nutrire l’immaginazione, interrogandosi su cos’è Pesaro e cosa vuole diventare. Oltre alla mostra in Pescheria nel Quartiere 1 - Centro storico, che ricostruisce la genesi del Parco Urbano di Scultura nato dal susseguirsi dei numerosissimi interventi artistici aventi come fulcro la Sfera Grande di Pomodoro, "Dalle sculture nella città all’arte delle comunità" ha attivato 12 residenze artistiche nei Quartieri e nel Municipio di Monteciccardo, con 12 artisti e autori di diversa formazione e generazione nominati Ambasciatori dell’arte, affiancati da altrettanti curatori.

Le residenze sono state l’occasione per artisti e curatori di entrare in contatto con ciascun Quartiere, instaurando relazioni con il territorio di riferimento, allo scopo di attivare percorsi di co-progettazione e co-creazione artistica finalizzati alla realizzazione di 12 opere d’arte permanenti e site specific, la cui collocazione è dettata dalle necessità proprie di ogni singolo progetto e condivisa con i cittadini. Risultato di un lavoro che ha coinvolto per circa un anno artisti, autori e curatori nella creazione di un dialogo attivo - attraverso dibattiti pubblici e workshop - con le persone, gli alunni e gli insegnanti delle scuole, gli iscritti alle associazioni, le ‘opere’ realizzate rappresenteranno la testimonianza di un percorso che ha permesso di raccontare per la prima volta - con il linguaggio dell’arte - le micro e macro storie che caratterizzano i Quartieri dando visibilità anche a ciò che sta fuori dal ‘centro’.