Il 26 giugno un ’ritratto’ di Maria Callas

La vita di Maria Callas, sul palco e nella vita privata, i suoi amori, i successi, il desiderio di maternità, la sua umanità di donna e di artista: è un ritratto appassionato quello che ci restituisce della diva della lirica la giornalista e scrittrice Annarita Briganti nel suo libro "Maria Callas. La diva umana" pubblicato da Cairo Editore. L’autrice ne parlerà mercoledì 26 giugno a Palazzo Gradari (ore 19) nell’ambito della rassegna ‘Incontri capitali’ in una conversazione con la giornalista Elisabetta Rossi. Dopo i volumi dedicati ad Alda Merini, Coco Chanel e Gae Aulenti, la Briganti ricostruisce la vita di un’altra grande donna del nostro tempo in un saggio che è al tempo stesso una biografia, un’inchiesta e un reportage. Frutto di un’attenta ricerca dell’autrice, il libro si avvale di documenti inediti, studi e interviste a chi ha davvero conosciuto Callas anche fuori dal palcoscenico: tra gli altri, Giovanna Lomazzi, Ferruccio Mezzadri, Nadia Stancioff, Ilario Tamassia e Pippo Zeffirelli. Suggestivi anche gli ampi passaggi delle lettere citate nel volume: quelle del marito Giovanni Battista Meneghini, molto più grande di lei e dal quale poi cercò di divorziare quando in Italia ancora non era permesso, della sua famiglia e dei suoi amici, da Pier Paolo Pasolini a Luchino Visconti. E poi ancora il colpo di fulmine per l’armatore greco Aristotele Onassis, il rapporto irrisolto con la figura materna, il desiderio di essere moglie e madre: un ritratto complesso e sentito.

La rassegna proseguirà con un incontro inatteso: Gigliola Cinquetti, tra le voci più note ed amate della canzone italiana, sarà a Pesaro sabato 29 giugno per presentare il suo romanzo ‘A volte si sogna’ (Rizzoli) in dialogo con lo scrittore e sociologo Nando dalla Chiesa (Teatro Sperimentale, ore 17).