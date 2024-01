Giorgia vola sulle Fiamme Gialle. E sarà testimonial di Pesaro 2024

Un esempio di vita che si spinge oltre la malattia, che vola alta e libera come una farfalla. La storia di Giorgia Righi, la 23enne pesarese affetta dall’atassia di Friedreich e anche protagonista del film ‘Ancora volano le farfalle’, continua a sensibilizzare e commuovere il pubblico per il suo esempio di coraggio e resilienza anche a fronte di una malattia genetica rara e neurodegenerativa.

Ieri pomeriggio, nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, l’associazione nazionale Finanzieri d’Italia delle sezioni di Pesaro e Terni, ha conferito alla 23enne l’onorificenza e la tessera associativa d’onore "per il grande coraggio dimostrato nel corso della sua vita – ha sottolineato il maresciallo Lino Spadoni, numero uno dell’associazione Finanzieri di Terni -. In questo importante anno di Capitale italiana della cultura, il riconoscimento a Giorgia diventa un fondamentale passo per omaggiare le sue vittorie di vita che insegnano il valore del coraggio". Oltre all’onorificenza dei finanzieri, Giorgia Righi è stata anche proclamata ambasciatrice di Pesaro 2024 dal presidente del Consiglio di Pesaro Marco Perugini.

L’iniziativa di ieri pomeriggio nasce proprio da un appuntamento svoltosi a Terni (Umrbia), dove la storia della giovane Giorgia ha toccato i cuori dell’associazione finanzieri e dei Blue Knights, il motoclub composto solo da appartenenti alle forze dell’ordine che ieri si sono uniti ai festeggiamenti. "Giorgia, una ragazza che sa affrontare le difficoltà della vita – ha continuato il presidente della sezione finanzieri Pesaro Marco Bergia -. Una giovane laureata, giudice di nuoto e viaggiatrice che ci dimostra come non esistano limiti nella vita".

Sarà, inoltre, il Solaris ad ospitare le nuove date di proiezione del film ‘Ancora volano le farfalle’, da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio: "Un’occasione ulteriore per sensibilizzare su un tema importante come quello delle malattie rare. Il nostro obiettivo – ha continuato il regista Joseph Nenci – è sempre stato questo e lo continueremo a portare avanti portando la visione del film in più sale cinematografiche possibili sparse in tutta Italia".

Giorgia Righi è anche tra le candidate a ‘Cittadino dell’anno’ 2024, il concorso organizzato dalla redazione de Il Resto del Carlino di Pesaro che racconta le storie dei personaggi ‘simbolo’ della città. "Il nostro voto unitario va a Giorgia – conclude il presidente Bergia, consegnando un primo tagliando con il nome della giovane -. Un gesto simbolo per esprimere il nostro affetto nei suoi confronti".

Giorgia Monticelli