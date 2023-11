Uno spettacolo di luce in edizione limitata

Disponibile in soli 50 esemplari, l’orologio MP-15 è il primo modello Hublot in edizione limitata con tourbillon volante centrale: eccentrico, allegro e al tempo stesso ultratecnologico, propone una straordinaria interpretazione degli effetti ottici del vetro zaffiro sviluppata con l’artista giapponese Takashi Murakami. Cassa in cristallo (materiale che solo la manifattura Hublot è in grado di lavorare a questo livello) a forma di fiore e il movimento è manuale con il sofisticatissimo tourbillon.