Un padiglione alla Biennale di Venezia

Mossa dall’impegno verso la precisione e l’estetica, Rolex ha stretto un legame con il mondo dell’architettura per progettare i suoi edifici in tutto il mondo e sostenere la Biennale di Venezia in qualità di partner esclusivo e orologio ufficiale dell’evento. Il sostegno si estende all’importanza di far crescere gli architetti di domani. Dal 2002, l’iniziativa Rolex Maestro e Allievo associa maestri ad artisti emergenti per una collaborazione creativa: per il 2023-2024, il ruolo sarà ricoperto da Anne Lacaton.