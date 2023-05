Un look militare per il Timex ’green’

di Amelia Zacco

Design, scelte sostenibili, innovazione e funzionalità: in una parola Timex. Per la precisione i due nuovi segnatempo della linea North Sierra Eco-Friendly, collezione Expedition. Il nome suggerisce l’attenzione alla sostenibilità ambientale da parte del marchio, in particolare in materia di scelta di materiali: il cinturino, in questo caso verde, è realizzato con l’esclusivo Tide Ocean Material ottenuto con plastiche 100% riciclate. La cassa in ottone a basso contenuto di piombo di colore argento satinato ha un diametro di 40 mm. Il quadrante ha un design di ispirazione militare con numeri arabi dal font essenziale e due numerazioni concentriche per la doppia indicazione dell’ora AMPM; a ore 3 è presente la finestrella della data. Inoltre, il quadrante è caratterizzato dall’illuminazione Indiglo, l’esclusiva tecnologia di proprietà di Timex, introdotta nel 1992, il cui nome deriva dalla parola Indaco. Gli orologi con questo tipo di quadrante emettono un colore bluverde ogni volta che viene premuta la corona consentendo all’orologio di illuminarsi grazie al sottile pannello di fosforo posto sotto al quadrante (109 euro, timex.eu).