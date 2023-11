Tradizione e innovazione. I Darkmoon Vintage immergono il quadrante curvo nell’olio

Un viaggio emozionale nel passato, U-Boat lancia i Darkmoon Vintage, due nuovi orologi con casse da 40 e 44mm, che evocano un gusto spiccatamente retrò. Classicismo e innovazione ’Oil Immersion’, un perfetto incontro tra lo stile vintage e la modernità. La passione mai nascosta di Italo Fontana per gli strumenti che hanno segnato un’epoca, dai tachimetri delle automobili alle bussole di navigazione delle barche, dagli indicatori delle vecchie radio agli altimetri dei vecchi biplani e a tutto quel mondo retrò, prende vita in questi due nuovi orologi che presentano casse in acciaio trattato con PVD bronzo, rivestite con diversi strati di speciali vernici sovrapposte e lavorate manualmente per ottenere un effetto vissuto.

Le due versioni di quadrante bombato, una con numeri, indici e sfere trattate con superluminova color bronzo su sfondo nero e l’altra con sfondo bronzo con finitura soleil e numeri, indici in rilievo in superluminova nera e sfere trattate con superluminova color bronzo sono ulteriormente enfatizzate dall’effetto 3D ottenuto grazie al bagno d’olio che avvolge l’intero movimento, un concetto distintivo noto come ’Oil Immersion’, sotto il vetro zaffiro bombato.

Sul retro delle casse dei due modelli, disponibili in misure da 40mm e 44mm, è presente un innovativo sistema di chiusura “Loking Ring System” e uno sportello a vite che consente una semplice sostituzione della batteria.

Inoltre un QR code inciso al laser sul fondello offre ai possessori un’esperienza digitale esclusiva, consentendo l’accesso all’universo U-BOAT. Completa poi il quadro dell’orologio un cinturino in gomma vulcanizzata nera con il logo della Maison in rilievo.

Per chi è innamorato del vintage la cassa in acciaio trattata con PVD color bronzo, con strati sovrapposti di diverse vernici,

creano un effetto invecchiato e la presenza dell’olio mette in risalto il quadrante. La bolla d’aria, a vista sul quadrante, compensa le variazioni di temperatura. Il quadrante bombato, in metallo verniciato nero, porta indici e numeri trattati con superluminova di colore bronzo come le sfere in metallo verniciato.

Marco Principini