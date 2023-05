Time Teller OPP La plastica è buona

Hannah Eddy ha trovato la tela perfetta per esprimere la sua arte. Il design minimalista di Time Teller OPP della casa orologiera Nixon ha ora il sapore dell’outdoor nel rispetto del pianeta che ci ospita. La cassa è realizzata in ’Other People’s Plastic’ per ridurre i rifiuti ambientali. E il cinturino ad alte prestazioni diventa a sgancio rapido per prepararsi all’avventura. Per guardarsi attorno e vivere un benessere tutto ’green’ (prezzo 125 euro). Altre informazioni sul sito

www.it.nixon.com