Tecnologia e colore Al polso di Marco Omega ’spacca’

Marco Mengoni, uno dei cantautori più innovativi e apprezzati della scena musicale italiana odierna, entra a far parte della famiglia Omega. Nell’anno che segna per l’artista il tredicesimo di carriera e un successo senza precedenti con 72 dischi di platino, 2 miliardi di stream audiovideo, 9 tour live, uno recente nei principali palazzetti europei e uno estivo nei più importanti stadi italiani dopo la vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo e il quarto posto all’Eurovision di Liverpoolrena.

Marco è friend of the brand di Omega e a marzo è stato ospite della maison all’evento di lancio della collezione Aqua Terra Shades. La nuova collezione celebra il concetto di colore, con una gamma di tonalità esclusive ispirate alle cromie dell’oceano e della terra. I modelli sono dotati del movimento Co-Axial Master Chronometer alloggiato in una cassa in acciaio inossidabile lucido, e sono disponibili in due selezioni, rispettivamente dalle dimensioni di 34 mm o 38 mm.

In perfetto equilibrio tra raffinatezza e spirito di avventura, questa collezione è pensata per esprimere una sfumatura per ogni personalità. Lo stile simmetrico è molto apprezzato da chi ama la semplicità, mentre la sua precisione garantisce prestazioni straordinarie. Per conferire ulteriore luminosità al polso, Omega offre due ulteriori orologi in oro. Il modello da 38 mm in oro Sedna™ 18K presenta un quadrante color sabbia con una lunetta tempestata di diamanti, mentre il modello da 34 mm in oro Moonshine™ 18K presenta un quadrante color verde laguna corredato da un cinturino in pelle verde.