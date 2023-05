Materiali innovativi e performance super sopra e sotto l’acqua

di Amelia Zacco

Sopra e sotto la superficie dell’acqua: dai diver più professionali ai modelli legati al mare per storia e tradizione. Ogni stagione, le maison rinnovano l’appuntamento con le novità di questo tipo di orologi, tra l’altro molto apprezzati dagli appassionati. Per il loro carattere sportivo, per l’estetica, le performance tecniche, la ricerca nei materiali sempre più innovativi e i dettagli che fanno la differenza.

Attesissimo e sempre apprezzato è l’Oyster Perpetua Yacht-Master 42 di Rolex che quest’anno presenta una nuova versione del suo modello nautico, presentato nel 1992, appositamente progettato per i navigatori e gli skipper e incarna il legame privilegiato che unisce Rolex al mondo della vela sin dagli anni 50, vestendolo per la prima volta in titanio Rlx, una lega particolarmente robusta e contemporaneamente leggera, appositamente selezionata dalla Casa della Corona, con un bracciale Oyster. Ha lunetta girevole bidirezionale dotata di disco Cerachrom in ceramica nero opaco con graduazioni e numeri in rilievo e lucidi, ed esibisce un quadrante nero intenso, con finitura satinata fine. L’orologio è equipaggiato con il calibro 3235 di Manifattura Rolex, riserva di carica di 70 ore circa (prezzo 14.150 euro). Info su www.rolex.com

Tag Heuer presenta il suo subacqueo in versione oro: nonostante la preziosa livrea, l’Aquaracer Professional 200 mantiene inalterate tutte le caratteristiche tecniche, i codici e le elevate prestazioni che lo hanno contraddistinto nel mondo della subacquea. Nella foto, la versione in oro giallo con cassa da 40 mm, a sottolinearne il piglio sportivo, la corona a vite in acciaio con trattamento Dlc nero e un fondello in titanio con trattamento in Dlc nero, con apertura in vetro zaffiro che consente di vedere il nuovo movimento, il Calibre TH31-00, automatico, con una riserva di carica di 80 ore e garanzia estesa a cinque anni. Quadrante blu, indici con bordo dorato e inserto in Super-LumiNova (prezzo 18.650 euro). Info su www.tagheuer.com