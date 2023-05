Innovazione di classe Il tempo è infinito oltre l’orizzonte

Pilot watch, ovvero gli orologi da pilota che fanno parte della storia dell’orologeria e dell’aviazione. Modelli pionieristici, messi a punto dai marchi hanno solcato i cieli, conquistandoli. Veri strumenti da polso, facevano parte dell’equipaggiamento di bordo e, come tali, al polso dei piloti dovevano essere assolutamente affidabili. Ancora oggi suscitano fascino e appassionano gli amanti del tempo. Per esempio, nelle collezioni di Patek Philippe, i modelli in stile Pilot, ispirati ai segnatempo per aviatori creati dal marchio negli anni 1930, occupano una posizione privilegiata: quest’anno presenta il Calatrava Pilot Travel Time Chronograph Ref. 5924G-001, il primo cronografo nella linea dei Pilot, con doppio fuso orario Travel Time e di indicazione della data a lancetta associata all’ora locale. Cassa in oro bianco da 42 mm, quadrante blu-grigio soleil e cinturino in pelle di vitello martellato. Automatico, cronografo flyback (prezzo 76.310 euro). Info su www.patek.com

Ha una tradizione di oltre 190 anni negli orologi per l’aviazione Longines. Il marchio ha prodotto orologi e cronografi per piloti, attrezzature di bordo e strumenti di navigazione che hanno fatto crescere l’aviazione civile e militare nella prima metà del XX secolo. Tra i modelli rivisitati secondo in gusti attuali, ma fedeli ai codici degli originali, il Longines Pilot Majetek, con cassa in acciaio da 43 mm a forma coussin, come nell’originale registrato il 1° aprile 1935 all’Ufficio internazionale della proprietà industriale di Berna. La lunetta girevole zigrinata è abbinata al triangolo di riferimento interno mobile fluorescente, chiamato Starting time indicator. È equipaggiato con il calibro Longines L893.6 con spirale in silicio resistente al magnetismo e ha una riserva di carica di 72 ore (prezzo 4mila euro. Info su www.longines.com

Anche Iwc si è distinta, e continua, per i suoi orologi strumento: i Pilot’s Watches sono precisi, affidabili, all’avanguardia e hanno un’estetica stile cockpit. Quest’anno il marchio presenta il Pilot’s Watch Chronograph 41 Top Gun, ref. 389401, il primo Pilot’s Chronograph di Iwc da 41 mm in ceramica nera Jet Black, ispirata ai componenti tecnici dei jet supersonici e divenuta poi il materiale emblematico della linea Top Gun fin dal suo lancio del 2007. Quadrante nero e lancette nere con elementi luminescenti per leggere l’ora anche nelle condizioni più estreme. È alimentato dal movimento automatico di Manifattura calibro 69380 (prezzo 10mila euro). Info su www.iwc.com

La passione di Zenith per l’universo dell’aviazione risale alla fine del XIX secolo, quando il fondatore della Manifattura, Georges-Favre Jacot, si convinse che l’uomo fosse sul punto di conquistare i cieli e desiderò che la maison fosse al fianco dei pionieri che vedevano un mondo di libertà e di possibilità oltre l’orizzonte. Nel 1888, Zenith deposita il marchio francese Pilote, seguito dalla versione inglese Pilot nel 1904. La collezione Pilot, tutta ripensata, ha abbandonato l’estetica vintage e si completa con una nuova referenza cronografica, il Pilot Big Date Flyback, con cassa da 42,5 mm in ceramica nera, corona sovradimensionata; nuovo calibro cronografico automatico El Primero 3652 con funzioni grande date e flyback (prezzo 14.500 euro). Info su www.zenith-watches.com

Più performante e più leggero: Oris aggiorna il primo e unico orologio automatico al mondo dotato di altimetro meccanico, il ProPilot Altimeter. Cassa in leggera fibra di carbonio da 47 mm, fondello in titanio rivestito in Pvd grigio, avvitato, con scala di conversione incisa da piedi a metri. (prezzo 6.200 euro. Info su www.oris.ch

Si ispira al panello di controllo degli aerei, la collezione BR 03 di Bell & Ross. Il nuovo BR 03-93 Gmt Blue è un orologio strumento con doppia lettura del fuso orario, attraverso la lancetta con grande triangolo indicatore rosso che punta al secondo fuso orario, l’ora locale è visualizzata sulla lunetta bidirezionale bicolore. Con cassa in acciaio da 42 mm impermeabile fino a 100 metri, questo esemplare ospita un movimento meccanico a carica automatica (prezzo 4.400 euro). Info su www.bellross.com

Amelia Zacco