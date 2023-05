Il lato ’Reverso’ di Lenny Kravitz Jaeger-LeCoultre è rock

Il nuovo ambasciatore di Jaeger-LeCoultre è Lenny Kravitz. Tra i musicisti rock contemporanei più amati, il cantante, cantautore, produttore, polistrumentista, attore, designer e fotografo è l’archetipo dell’uomo moderno. La collaborazione con la maison è stata naturale, visto il forte parallelismo tra la sua filosofia creativa e quella di Jaeger-LeCoultre: "Per le personalità creative come me, è fondamentale trovare la propria voce, sapere cosa si rappresenta ed essere fedeli alla propria visione, pur rimanendo sempre aperti a nuovi orizzonti di pensiero", afferma l’artista.

Appassionato di orologi fin da piccolo, quando venne conquistato dal fascino dei cronografi del padre, Lenny dichiara di sentirsi "molto vicino a Jaeger-LeCoultre per il modo in cui riesce a combinare alta artigianalità, design e funzionalità nei suoi orologi". "Con la sua maestria, la sua inventiva e la sua capacità di trascendere i generi, Lenny incarna i valori e lo stile di Jaeger-LeCoultre", spiega Catherine Rénier, CEO di Jaeger-LeCoultre. "Siamo lieti che rappresenti la nostra Maison".

Uno degli orologi preferiti da Kravitz è il Reverso, che ha indossato durante l’esibizione per la cerimonia degli Oscar 2023. Inconfondibile icona di design, il Reverso è la scelta ideale per un uomo il cui innato senso per lo stile è stato riconosciuto l’anno scorso dal Council of Fashion Designer of America (CFDA) con il premio ’Fashion Icon’. L’eleganza spensierata di Lenny, che coniuga influenze bohémien degli anni ‘70, classici del rock e dichiarazioni stilistiche d’avanguardia, rende senza tempo e disinvolti anche i suoi look più audaci.