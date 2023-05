Alessandro Gassmann ambassador per l’Italia degli orologi Bulgari

"È un onore per Bulgari dare il benvenuto ad Alessandro Gassmann come ambassador per la categoria orologi in Italia. Un attore carismatico e un uomo che, grazie alla sua sensibilità verso tematiche ambientali, incarna perfettamente il senso di responsabilità caro al brand che, da anni, favorisce costantemente comportamenti etici, sostenibili, sociali e ambientali ed alimenta la cultura del ’giving back’".

L’ad Jean-Christophe Babin spiega così la scelta del nuovo volto italiano della maison: talento artistico ma e impegno sociale. Il nuovo testimonial è tra i più apprezzati attori, registi e sceneggiatori italiani ma con riconoscibilità internazionale e incarna alla perfezione lo spirito della marchio. Gli orologi da uomo Bulgari sono diventati icone dell’alta orologeria contemporanea combinando eccellenza tecnica e avanguardia estetica con nuovi traguardi di ricerca e innovazione. E le numerose partnership nell’ambito della Corporate Social Responsibility testimoniano come il brand creda nell’innovare il presente per restituire alla natura e alla società un futuro sostenibile.

"Sono molto orgoglioso di entrare a far parte del mondo Bulgari – è a sua volta il commento del neo-testimonial –. Così come per un attore, il tempo in scena è un elemento fondamentale per contribuire alla nascita delle emozioni da trasmettere al pubblico, per Bulgari la creazione di questi segnatempo significa trasmettere una artigianalità senza eguali, in grado di fondere perfettamente l’anima italiana con il rigore svizzero, con un’estetica unica e molto audace".