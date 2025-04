Volvo EX90, eleganza e sicurezza

Volvo EX90 è il nuovo SUV premium 100% elettrico da 7 posti che sembra inaugurare una nuova era della sicurezza. Ispirato ai salotti scandinavi, l'abitacolo della EX90 presenta un design degli interni moderno, lussuoso e pulito, con opzioni di rivestimento di alta qualità in misto lana o Nordico. Gli ampi vetri, compreso il tettuccio panoramico, lasciano entrare molta luce all’interno e contribuiscono così a creare un ambiente caldo che contrasta armoniosamente con gli esterni dall’aspetto leggermente più freddo. Volvo EX90 può percorrere fino a 617 km con una sola carica, senza emissioni allo scarico e presenta la predisposizione per la futura carica bidirezionale. Radar e telecamere all'avanguardia aiutano a rilevare potenziali rischi all'interno e all'esterno dell'auto, fornendo un supporto extra quando necessario. La nuova Volvo EX90 è stata progettata con l’obiettivo di incrementare al massimo l’autonomia e ridurre al minimo la resistenza all’aria, affermandosi così come precursore della nuova generazione di modelli Volvo con i quali l’azienda diventerà una casa automobilistica completamente elettrica entro il 2030. Con il suo profilo snello e arrotondato, la parte anteriore della Volvo EX90 garantisce un flusso di aria libero da ostacoli, a cui contribuiscono anche dettagli come i vetri e le maniglie delle porte a filo. In questo modo si ottiene un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, un valore eccezionale per un SUV a sette posti di queste dimensioni.