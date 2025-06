Vesco-Salvinelli sono ancora i favoriti Grande sfida tra Bastianich e Cracco

Alla 1000 Miglia si respira storia. Ed è proprio per questo che in tanti, anzi tantissimi, non riescono a resiste al fascino della mitica Freccia Rossa e si presentano al via della gara. Perché ricordiamolo si tratta di una gara e quindi ci sono sempre dei favoriti. Gli uomini da battere, in questo caso, sono Andrea Vesco e Fabio Salvinelli che puntano forte al pokerissimo di vittorie a bordo della loro splendida Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Da tenere sotto controllo anche il duo composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli sulla Lambda Casaro VII Serie del 1927 che, dopo dopo due secondi posti consecutivi, ora pensano al grande colpo. Tra i pretendenti poi figurano anche Tonconogy-Ruffini, Turelli-Turelli, Sisti-Gualandi, Di Pietra-Di Pietra, Belometti-Ricca e Belotti-Plebani. Spulciando la lista degli equipaggi si scopre anche qualche volto noto come, ad esempio, Joe Bastianich alla guida di una Porsche 356 1500 Speedster del 1954 che ingaggerà un duello ideale con il collega Carlo Cracco, navigatore di Ezio Ronzoni su una Bugatti T40 del 1927. Poi a interpretare il ruolo di co-driver ci sarà anche l’onorevole Mariastella Gelmini, in gara con su una Ermini Glico 1100 Motto del 1952. A bordo di un’Alfa 1900 Super Sprint del 1956 ci saranno poi i velisti Max Sirena e Giulia Conti.