Oggi alla partenza della 43esima edizione della 1000 Miglia ci saranno ben 420 gioielli a quattro ruote, un vero e proprio museo viaggiante per quella che, come la definiva il Drake Enzo Ferrari è la corsa più bella del mondo. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori oltre il 28% dei partecipanti a questa edizione sono italiani (244), seguiti per numero dagli olandesi (171). Gran Bretagna, Usa e Germania chiudono la top 5 delle nazionalità dei concorrenti della 1000 Miglia 2025. Ma il fascino della 1000 Miglia arriva molto più lontano e porta oggi a Brescia, e in giro per l'Italia nei prossimi quattro giorni, 15 giapponesi, 12 argentini, poi ancora canadesi e messicani. Meno nutrita la presenza dalla Nuova Zelanda, Taiwan, Uruguay, Brasile, Malesia, Tailandia ed Emirati Arabi per un totale di 36 Paesi rappresentati. Tante nazionali ma anche tantissime, splendide, auto d'epoca. Nutritissimo, ovviamente, il gruppo delle Fiat (42 in totale), Alfa Romeo (37), Porsche (33), Lancia (32) e Jaguar (30). Nell’esclusivo parterre di auto non possono mancare le prestigiose di Ferrari (ben 17 in strada) e alcuni esemplari unici come la Biondetti Ferrari-Jaguar Special. Parlando di modelli, invece, meritano una menzione speciale un’Aston Martin DB 3 e due affascinanti Porsche 550 Spyder RS.