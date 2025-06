Riviera Romagnola fascino immortale

La terza giornata della 1000 Miglia 2025 si concluderà con l’atteso arrivo a Cervia-Milano Marittima, storica località balneare dell’Adriatico, che ancora una volta accoglierà gli equipaggi nel suggestivo scenario della costa romagnola. Dopo una tappa intensa e ricca di emozioni, che ha attraversato Umbria, Toscana e l’entroterra emiliano-romagnolo, il convoglio farà il suo ingresso nella città del sale in serata, tra l’entusiasmo del pubblico e l’inconfondibile fascino delle vetture d’epoca. Cervia, da anni punto fermo del percorso della Freccia Rossa, rappresenta una tappa che unisce il calore dell’ospitalità romagnola con l’eleganza del turismo d’élite di Milano Marittima. Un binomio perfetto per accogliere il meritato riposo degli equipaggi, dopo una giornata che ha visto protagonisti paesaggi collinari, borghi medievali e persino l’inedito passaggio serale nella Repubblica di San Marino. L’arrivo a Cervia-Milano Marittima sarà non solo una festa di motori, ma anche un momento di incontro tra territorio e passione automobilistica, confermando ancora una volta il ruolo centrale di questa località nella leggenda della 1000 Miglia.