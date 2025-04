Renault Captur Full Hybrid E-Tech, stile Tecnologia e versatilità per la famiglia

Ibrido compatto dallo stile deciso, Renault Captur full hybrid E-Tech si distingue dalla massa nella sua versione Esprit Alpine. Con il nuovo frontale scolpito, il sistema multimediale openR link con servizi Google integrati, l’ampio spazio interno modulabile e i 28 sistemi di assistenza alla guida, Captur full hybrid E-Tech offre il meglio della tecnologia Renault e il massimo della versatilità, ed è disponibile anche nelle motorizzazioni mild hybrid, benzina e GPL. Con questa vettura è possibile guidare in modalità elettrica fino all'80% del tempo in città, con consumi ridotti fino al 40%. Captur full hybrid E-Tech si ricarica automaticamente mentre si guida, per ottenere un comfort e una praticità ancora maggiore. Il sistema multimediale openR link con Google integrato offre il meglio della tecnologia Renault, con navigazione in tempo reale, comandi vocali, oltre 50 applicazioni e una selezione di applicazioni partner. A bordo, l’automobilista può essere protagonista di un'esperienza interamente personalizzata, grazie al sistema multimediale openR link con Google integrato*, accessibile dal nuovo schermo touchscreen da 10,4”. Inoltre, con l'app My Renault, è possibile accedere a tutti i servizi connessi Renault, gestendo il veicolo dallo smartphone. Disponibile anche in versione Esprit Alpine, il SUV Captur full hybrid E-Tech sfoggia uno stile sportivo e chic ancora più iconico, con dettagli che rafforzano il carattere del suo nuovo design, all’esterno e all'interno dell'abitacolo. In più, è possibile eseguire le manovre senza sforzo, grazie a 4 telecamere che riproducono visivamente l’ambiente circostante su 360°. Il sistema Active Driver Assist regola la velocità riconoscendo la segnaletica stradale, mantiene la distanza di sicurezza e assicura il mantenimento della corsia. In caso di traffico lento, il sistema Stop & Go permette al veicolo di arrestarsi e di riavviarsi automaticamente. Con 3 versioni a scelta, Renault Captur è davvero un gioiello di comfort e prestazioni, adatto a ogni tipologia di automobilista.