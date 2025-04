Peugeot 3008, l'ultima frontiera del Suv fastback

Il nuovo 3008 Hybrid o Plug-In Hybrid, con una sorprendente silhouette da SUV fastback e il Peugeot Panoramic i-Cockpit di nuova generazione, offre un piacere di guida senza precedenti. Questa nuova generazione di SUV elettrici è costruita su una piattaforma connessa che rivoluziona la mobilità. Ecco dunque una silhouette da SUV fastback con postura felina, che permette di coniugare eleganza ed efficienza, e un display panoramico curvo HD da 21'' che si posiziona perfettamente sulla plancia. Molto utile è anche la possibilità di funzionamento con motore termico o elettrico a risparmio energetico, con nuovi servizi connessi per semplificare l’esperienza elettrica e ChatGPT. Le sorprese continuano anche all’esterno: il frontale gode del nuovo logo del brand, posizionato al centro dell’enorme calandra. Quest’ultima si compone di un mosaico di elementi tridimensionali dello stesso colore della carrozzeria, che esaltano il carattere della vettura e le conferiscono presenza su strada. Il paraurti è composto da linee nette e decise, così come il tre quarti anteriore, caratterizzato da due ampie nervature. Morbidi e accoglienti anche i sedili di guidatore e passeggeri. I tasti fisici rimangono sul volante e nel tunnel centrale. La seconda fila ha una posizione regolabile, permettendo così di ampliare il vano bagagli fino a 588 litri di capienza senza abbattere i sedili: davvero niente male per una vettura di 4 metri e mezzo. Questa versione Hybrid della Peugeot 3008 è dotata di un motore benzina da 1,2 litri a tre cilindri, abbinato a un motore elettrico, per un totale di 136 CV.