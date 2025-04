Opel, il futuro della mobilità è sempre più gradito Tra Frontera e Mokka la sfida green s

Opel rilancia con due modelli strategici che sintetizzano la sua visione della mobilità del futuro: la nuova Frontera e la Mokka. Due SUV compatti, distinti per stile e vocazione, ma accomunati da un’identità chiara: coniugare sostenibilità, praticità quotidiana e un’estetica moderna. La Nuova Frontera recupera un nome storico ma lo reinterpreta con linee tese, frontale Vizor e un assetto solido e rialzato. Il suo punto di forza è la doppia anima: 100% elettrica, con autonomia superiore ai 400 km e ricarica rapida (80% in 30 minuti), oppure Mild Hybrid a 48V, per chi cerca un passaggio graduale all’elettrico. A bordo, domina la funzionalità: due display digitali, comandi intuitivi, materiali resistenti e sedili ben strutturati. L’abitabilità è notevole, con un vano di carico che raggiunge i 1.600 litri abbattendo i sedili posteriori. È l’auto ideale per chi ha uno stile di vita attivo, ma non vuole rinunciare al comfort cittadino. Pensata anche per le famiglie, si adatta bene ai weekend fuori porta come alla routine urbana. Con un’altezza da terra generosa e un assetto robusto, si muove con disinvoltura su ogni tipo di fondo stradale. Non è da meno la Mokka – disponibile sia elettrica che ibrida - che porta in dote un carattere più urbano e dinamico. La versione Electric è spinta da un motore da 156 cavalli garantisce reattività e fluidità di marcia, mentre la batteria da 54 kWh consente di percorrere fino a 406 km. In città, convince per silenziosità, maneggevolezza e dimensioni compatte; fuori, sorprende per stabilità e comfort anche a velocità autostradale. Gli interni sono dominati dal Pure Panel, una plancia essenziale con due schermi da 10”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Il bagagliaio da 350 litri e i numerosi sistemi di assistenza alla guida (frenata automatica, cruise control adattivo, mantenimento corsia, riconoscimento segnali) completano l’offerta in chiave smart. Nonostante le dimensioni contenute, offre spazio a sufficienza per quattro adulti, rivelandosi una vera city car evoluta. In entrambi i modelli, il Vizor, l’elemento stilistico che integra fari, sensori e logo in un’unica superficie, rappresenta il nuovo volto del marchio. Un segno distintivo che unisce tradizione e innovazione. Così Opel traduce il cambiamento in concretezza: auto accessibili, efficienti e pronte al passaggio verso una mobilità più pulita, intelligente e alla portata di tutti.