Numeri positivi per l'usato Le ibride sono protagoniste

Cresce il mercato delle auto usate in Italia. A rivelarlo è il bollettino Auto-Trend dell’ACI, secondo cui a marzo 2025 i passaggi di proprietà sono stati ben 286.812, il 4,4% in più rispetto allo stesso mese del 2024. Numeri profondamente positivi sono anche quelli relativi al primo trimestre dell’anno: da gennaio a marzo, il mercato ha segnato un +3,6%. Andando più nel dettaglio, è chiaro come gli italiani continuino a preferire le alimentazioni tradizionali: il 41,9% delle auto scambiate è Diesel e il 36,6% a benzina. Ma le vere protagoniste della crescita sono le ibride benzina, con un balzo del 33,8% rispetto al 2024. In aumento anche le benzina/GPL (+3%), mentre le elettriche restano ferme all’1%. Quel che è certo è che bisogna fare molta attenzione all’auto usata che si intende acquistare, a prescindere dal modello e dall’alimentazione scelta: uno dei rischi più diffusi infatti resta la manomissione del contachilometri. Il consiglio è quello di verificare la coerenza tra usura degli interni (volante, sedili, pedaliera) e chilometri dichiarati. Se l’auto mostra segni evidenti di usura sotto i 60-70 mila km, meglio lasciar perdere. E se si compra da un privato, una verifica in officina può rivelare eventuali manomissioni.