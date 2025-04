Mercedes GLC 300, svolta sostenibile

La nuova Mercedes GLC 300 è un Suv Diesel plug-in capace di unire comfort, prestazioni sportive e tecnologia avanzata. Dispone di un propulsore turbodiesel e un’unità ricaricabile, proponendo una vettura capace di offrire potenza, consumi ridotta e un’autonomia elettrica notevole, che può arrivare fino a 122 km. Misura 4.751 mm in lunghezza, 2.075 mm in larghezza e 1.640 mm in altezza. Il passo di 2.888 mm garantisce grande abitabilità per cinque passeggeri, mentre il bagagliaio parte da 470 litri e arriva a 1.680 se si abbassano i sedili. Le linee eleganti sono rese ancor più accattivanti dal frontale grintoso, con la tipica mascherina Mercedes e i fari a LED Pixel Light, disponibili su richiesta. Negli interni, realizzati con materiali premium, presenta un grande display verticale da 11,9 pollici per l’infotainment, affiancato da una strumentazione digitale da 12,3 pollici. Il modello può scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi, con consumi dichiarati inferiori ai 2 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di appena 17 g/km (secondo ciclo WLTP). La batteria da 31,2 kWh si ricarica sia in corrente alternata (fino a 11 kW) che in continua (fino a 60 kW), offrendo quindi grande flessibilità anche in fase di ricarica. Il consumo di carburante è mediamente tra 7 e 9 litri per 100 km, mentre nelle versioni AMG può arrivare anche a 12-15 litri, con una spesa di circa 10-20 euro ogni 100 km. La trazione integrale 4MATIC garantisce sicurezza e stabilità anche in modalità elettrica, mentre il cambio automatico 9G-TRONIC offre una guida fluida o dinamica a seconda delle necessità. Il listino della GLC Diesel plug-in parte da oltre 80.000 euro.