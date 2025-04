Mercato delle auto ibride Marzo chiude in positivo

Il mercato nazionale ha visto un’importante crescita delle vendite delle auto ibride nel mese di marzo 2025. I dati rilevati da UNRAE, rivelano infatti un incremento significativo sia per i modelli ibridi HEV, sia per quelli plug-in. Al primo posto c’è la Fiat Panda. È lei la più acquistata dagli italiani con ben 12.581 unità immatricolate. Al secondo posto troviamo la Toyota Yaris, con 3.784 esemplari, seguita dalla Toyota Yaris Cross, che ha raggiunto quota 3.735. Ancora, la Nissan Qashqai (3.581), la Ford Puma (2.916), la nuova Fiat 600 (2.695) e la Jeep Avenger (2.478). Chiudono la top ten la Kia Sportage con 2.080 unità, la Peugeot 208 (1.800) e la Peugeot 3008 con 1.666 immatricolazioni. Complessivamente, gli altri modelli ibridi tradizionali hanno raggiunto un totale di 41.480 unità. Per le ibride plug-in, a guidare la classifica di marzo 2025 troviamo la BYD Seal U, che ha registrato 1.435 nuove immatricolazioni. Al secondo posto si piazza la Toyota C- HR, con 703 immatricolazioni, seguita dalla Volkswagen Tiguan che ha totalizzato 380 esemplari venduti. Tra gli altri modelli più scelti figurano la BMW X1 (347), la Jeep Renegade (305) e la Ford Kuga (302). La classifica prosegue con Jaecoo 7 (276 unità), Volkswagen Golf (228), Cupra Formentor (210) e Kia Sportage (190).