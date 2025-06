L'ultima tappa arriva a Brescia Sabato insieme verso la storia

Sabato 21 giugno, la quinta e ultima tappa della 1000 Miglia 2025 condurrà le vetture storiche in un emozionante viaggio attraverso alcuni dei luoghi più affascinanti dell’Italia settentrionale, unendo paesaggi suggestivi, storia e tradizione. Dopo la partenza da Parma, il corteo attraverserà Busseto, paese natale di Giuseppe Verdi, dove la musica e l’eleganza si fondono in un’atmosfera senza tempo. Da lì si prosegue verso Soncino, borgo medievale tra i più belli d’Italia, circondato da mura imponenti e dominato dalla maestosa Rocca Sforzesca. Rientrando in Lombardia, la corsa toccherà Orzinuovi, antica fortezza veneziana oggi centro produttivo e culturale, per poi fare tappa a Pontoglio, piccolo paese affacciato sul fiume Oglio, celebre per la sua ospitalità e per i Casoncelli De.Co., simbolo della cucina locale. Il percorso si snoderà quindi verso Palazzolo sull’Oglio, città ricca di monumenti e sede della torre civica campanaria più alta d’Europa, prima di attraversare Adro, nel cuore della Franciacorta, terra di vini pregiati e bellezze architettoniche. A concludere la giornata sarà la passerella finale in Viale Venezia a Brescia, dove le auto sfileranno celebrando un viaggio che, tappa dopo tappa, ha raccontato l’anima autentica di un’Italia fatta di storia, passione e meraviglia.