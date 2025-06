La Freccia Rossa scopre l'Umbria poi torna nuovamente in Toscana e attraversa San Marino

La terza tappa della 1000 Miglia, in programma giovedì 19, propone un percorso suggestivo e denso di significato storico e paesaggistico, che porterà gli equipaggi dal cuore dell’Umbria fino ai confini della Romagna, attraversando la Toscana più autentica e regalando agli appassionati alcuni tra i momenti più attesi dell’intera rievocazione. Dopo la partenza della mattina, la carovana d’epoca farà tappa in Orvieto, gioiello arroccato su una rupe di tufo, dove le vetture storiche sfileranno tra le vie del centro dominato dalla maestosa cattedrale gotica. Il convoglio proseguirà poi verso nord attraversando la verde campagna umbra fino a raggiungere Città della Pieve, altro borgo ricco di storia e cultura, famoso per aver dato i natali al pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino. Il viaggio continuerà poi in Toscana, con una sosta prevista a Foiano della Chiana, uno dei centri più antichi della Val di Chiana, prima di giungere nella città di Arezzo, dove è previsto il pranzo in gara. La città, con il suo centro storico medievale e le testimonianze etrusche, rappresenta una delle tappe più affascinanti di questa edizione, perfettamente in linea con il carattere raffinato e colto della Freccia Rossa. Qui, le vetture potranno concedersi una pausa prima di ripartire per la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio, la 1000 Miglia riprenderà il suo cammino in direzione nord-est, attraversando Anghiari – celebre per la battaglia raffigurata in un celebre affresco perduto di Leonardo da Vinci – e Sansepolcro, patria di Piero della Francesca, luoghi che uniscono paesaggio, arte e storia in un connubio tipicamente italiano. A seguire, si vivrà uno dei momenti più inediti e spettacolari di questa edizione: per la prima volta nella storia della rievocazione moderna, la 1000 Miglia passerà in serata attraverso la Repubblica di San Marino. Un ingresso suggestivo tra le luci della sera che renderà ancora più magica l’atmosfera tra i tornanti del Monte Titano. Il passaggio nella più antica repubblica del mondo sarà certamente uno dei momenti simbolici dell’intera edizione 2025, capace di unire la tradizione automobilistica con l’unicità di un luogo senza tempo. Dopo San Marino, il percorso proseguirà verso Gambettola, dove è previsto un Controllo Timbro, passaggio tecnico che conferma la regolarità dell’itinerario e che rappresenta anche un’occasione per coinvolgere il pubblico locale, che potrà ammirare da vicino le vetture partecipanti. A concludere la lunga giornata, sarà la città di Cesena a ospitare la cena in gara, accogliendo gli equipaggi nel cuore della Romagna con la sua tradizionale ospitalità. Cesena, con il suo centro storico dominato dalla Rocca Malatestiana e la Biblioteca Malatestiana, offrirà un degno scenario per il meritato momento di ristoro dopo una tappa ricca di chilometri, emozioni e paesaggi mozzafiato. La terza giornata della 1000 Miglia 2025 si preannuncia quindi come una delle più affascinanti dell’intera edizione, attraversando territori iconici del Centro Italia e introducendo per la prima volta una novità assoluta come il passaggio serale a San Marino. Tra arte, storia e motori, il viaggio della Freccia Rossa continua a essere un racconto straordinario su quattro ruote, capace di emozionare lungo ogni curva del suo itinerario.