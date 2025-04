Iconica E-208, mito ora elettrico

Vettura più venduta in Europa nel 2022 e modello iconico della gamma Peugeot, la 208 assume una nuova dimensione: si rinnova e diventa ancora più irresistibile grazie a una versione 100% elettrica con un’autonomia di 400 km e un design rinnovato, con tecnologie all'avanguardia e un piacere di guida esaltato da nuove motorizzazioni. La vettura è disponibile in sette tinte di carrozzeria: Giallo Agueda, Grigio Selenium, Grigio Artense, Nero Perla, Bianco Banchisa, Rosso Elixir e Blu Vertigo. La nuova E-208 offre una motorizzazione 100% elettrica da 115 kW/156 CV, alimentata da una batteria da 51 kWh. Nell’allestimento ACTIVE, la nuova 208 mantiene il quadro strumenti analogico con lo schermo a colori da 3,5”. Il grande touchscreen centrale da 10 pollici è di serie su tutti gli allestimenti della nuova 208, mentre in precedenza i primi due livelli di allestimento erano dotati di uno schermo da 7 pollici. Questa interfaccia ideale permette di controllare facilmente i sistemi di infotainment PEUGEOT i-Connect e PEUGEOT i-Connect Advanced di ultima generazione.