I falsi miti sulle ibride: cosa non è vero

Quando si parla di auto ibride, spesso ci si imbatte in pregiudizi o pareri che poco rispecchiano la realtà in merito a questa tipologia di veicolo. La prima “accusa” è quella dell’autonomia troppo bassa. Nel caso delle elettriche, ancor più “mal giudicate” sotto questo frangente, è giusto ricordare che oggi, l’autonomia media delle auto elettriche in commercio si aggira tra i 350 e i 400 chilometri, con diversi modelli che superano anche i 600 chilometri con una sola ricarica. Chi dice poi che non ci sono abbastanza colonnine di ricarica? Al 31 dicembre 2024, in Italia risultano installati oltre 64.000 punti di ricarica pubblici, distribuiti in più di 22.000 siti. Inoltre, è bene ricordare che la ricarica di un’auto elettrica avviene o ibrida nella maggior parte dei casi nei momenti in cui il veicolo non viene utilizzato. Inoltre, in Italia sono presenti circa 15.000 punti di ricarica fast e ultrafast, in grado di offrire potenze fino a 350 kW e oltre, rendendo possibile anche una ricarica rapida durante un viaggio.