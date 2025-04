Grande Panda Hybrid volge lo sguardo al futuro Potenza compatta, stile e anima sostenibile

La Grande Panda Hybrid ha tutte le caratteristiche per guidare l’automobilista verso una nuova era di comfort e innovazione, strizzando l’occhio alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente. Caratteristiche davvero uniche, quelle della Grande Panda Hybrid, con prestazioni avanzate grazie al motore Hybrid 1.0 GSE 70 CV, emissioni di CO2 ridotte e un divertimento assicurato, anche grazie alla nuova radio DAB touchscreen da 7''. Il carattere è decisamente accattivante, grazie allo stile inconfondibile delle barre portatutto nere e al contrasto con le calotte degli specchietti retrovisori gialle, che aggiunge un tocco di stile in più. Il massimo comfort durante i viaggi è garantito dai 5 sedili e dai 3 poggiatesta posteriori, disponibili su richiesta. Tra le dotazioni di serie troviamo paraurti in tinta con la carrozzeria con inserti neri anteriori, cerchi da 14'' con coppe ruota argentate, calotte degli specchietti e maniglie delle porte nere, nuovi sedili in tessuto nero con Monogramma FIAT, vetri anteriori elettrici e ben 6 airbag. La stessa eleganza si sprigiona nella Nuova Grande Panda Hybrid, che esprime tutta la sua personalità grazie alla potenza combinata del suo motore termico da 100 CV e del motore elettrico da 28 CV. Tutti potranno così godere non solo delle straordinarie caratteristiche del modello, ma anche delle prestazioni di un eccezionale motore turbo a 3 cilindri. In soli 4 metri, questa vettura offre tutto lo spazio necessario, anche per l’automobilista più esigente. Da non dimenticare il funzionale sistema d’infotainment, semplice e pratico, con display touchscreen da 10,25'' per godersi al meglio ogni viaggio (disponibile solo con l’allestimento La Prima). Degni di nota anche gli interni sostenibili, con elementi in plastica realizzati con materiali riciclati. La Nuova Grande Panda Hybrid non si limita a una sola versione, ma ne offre ben tre: Grande Panda Pop, Grande Panda Icon e Grande Panda La Prima. Una scelta ancora più variegata e affascinante. La nuova nata si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee essenziali e un abitacolo organizzato con cura: caratteristiche che la rendono ideale per la mobilità familiare e cittadina. L’aspetto solido e ben strutturato, unito a un design dinamico e slanciato, comunica forza e unicità.