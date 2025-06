Comincia oggi la storica 1000 Miglia Più di 400 auto d'epoca pronte al via

Un evento dal fascino intramontabile è pronto ad avere inizio. La 1000 Miglia torna da oggi fino al 21 giugno con un percorso a “8” ispirato alle epiche edizioni anteguerra che, oltre all’asse Brescia-Roma e ritorno, unirà l’Est della costa adriatica con l’Ovest di quella tirrenica. Parteciperanno alla gara 420 auto, di cui 127 di epoca anteriore alla seconda guerra mondiale: presenti 18 esemplari di Alfa Romeo, 17 di Ferrari, 10 di Bugatti e 8 di Bentley, oltre a un esemplare unico come la Biondetti Ferrari-Jaguar Special, assieme a una Aston Martin DB 3 e due Porsche 550 Spyder RS. Tra i vip ci saranno Carlo Cracco e Joe Bastianich, in gara rispettivamente con una Bugatti T40 del 1927 e Porsche 356 Speedster del 1954. Nelle cinque giornate di gara tutti questi gioielli a quattro ruote del “Museo viaggiante unico al mondo” (come lo chiamava Enzo Ferrari) percorreranno 1900 km. Dopo il via da Viale Venezia a Brescia, la prima tappa si concluderà a San Lazzaro di Savena (Bologna). Domani l’arrivo a Roma, poi al termine del percorso di risalita la terza tappa si chiuderà a Cervia-Milano Marittima. Venerdì gli equipaggi intraprenderanno un viaggio dall’Est all’Ovest dell’Italia: raggiunto il Tirreno, il passaggio dall’Accademia Navale di Livorno suggellerà la partnership con la Marina Militare, a testimoniare la collaborazione e vicinanza che da sempre le Forze Armate e di Polizia riservano alla 1000 Miglia. A Parma la conclusione della quarta tappa precederà il gran finale di sabato 21: dalle 12 le auto torneranno in Viale Venezia prima del saluto del pubblico in Piazza Vittoria con la sfilata nel clima festoso della Festa della Musica. Ad anticipare il convoglio della 1000 Miglia 2025 ci saranno 123 Ferrari del Tribute 1000 Miglia e le auto elettriche della 1000 Miglia Green, accompagnate dalle vetture con robo-driver del Politecnico di Milano, il cui progetto verte sull’introduzione della guida autonoma per l’ottimizzazione del trasporto urbano. Il programma di eventi pre-gara è già entrato nel vivo nella giornata di domenica 15 giugno con l’inaugurazione del Villaggio 1000 Miglia nella storica cornice di Piazza Vittoria. Animeranno le giornate le voci di Radio Deejay, i cui volti ufficiali si alterneranno poi lungo il percorso raccontando la corsa con tutto l’entusiasmo che li contraddistingue. La 1000 Miglia Charity Car, con La Zebra Onlus, sensibilizzerà il pubblico all’acquisto di un ecografo di ultima generazione da donare all’Ospedale dei Bambini di Brescia.