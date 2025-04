Come sarà la nuova Volkswagen T-Roc: uno sguardo ai dettagli

Sta per arrivare la nuova generazione della Volkswagen T-Roc. Come ce la aspettiamo? Quel che è certo è che sarà introdotta una motorizzazione full hybrid, una novità importante, poiché sarà il primo SUV compatto del gruppo tedesco a proporre questo tipo di tecnologia. Per la nuova T-Roc, invece, si ipotizza un sistema basato sul nuovo 1.5 litri quattro cilindri. Bisognerà però aspettare un anno per acquistarla in motorizzazione ibrida e sarà estesa in futuro anche per altri modelli come Golf e Octavia. Al momento del debutto la nuova T-Roc sarà quindi proposta con motori mild hybrid da 115 e 150 cavalli, ci saranno ovviamente anche le versioni tradizionali a benzina e diesel, incluso il classico 2.0 TDI. In un secondo momento, potrebbero arrivare anche i motori plug-in hybrid con potenze di 204 e 272 cavalli, capaci di percorrere oltre 100 km in modalità completamente elettrica. Esteticamente spiccano i fari orizzontali uniti da una fascia luminosa con tanto di logo Volkswagen posto in posizione centrale. Per quanto riguarda la grandezza, si presume che le proporzioni generali rimangano quasi le stesse della versione attuale, con un leggerissimo aumento della lunghezza che potrebbe arrivare a sfiorare i 4,3 metri. Nella parte posteriore, il design riprenderà lo stile del frontale, con fanali orizzontali collegati sempre da una sottile luce continua. Uno sguardo agli esterni, ma anche agli interni. Ci aspettiamo un grande schermo centrale per la gestione dell’infotainment, con la possibilità di accedere, controllare e configurare le diverse funzioni e servizi multimediali integrati nel veicolo. La strumentazione sarà completamente digitale, ma saranno presenti anche comandi fisici. Da capire se sarà prodotta la versione Cabrio, mentre certa è la produzione della versione R. Sarà necessario ancora qualche anno per la full electric. Il lancio della nuova Volkswagen T-Roc è previsto per i primi mesi del 2026. Il prezzo dovrebbe partire dai 30.000 euro.