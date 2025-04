Al top con Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid è il SUV perfetto per chi cerca una personalità distintiva, dotazioni innovative che migliorano la vita quotidiana e massimo contenimento dei consumi. Con un’autonomia elettrica che arriva fino a 71 km nel ciclo combinato, si rivela la scelta ideale per chi alterna percorsi urbani e viaggi fuori porta. Grazie a un powertrain sofisticato che abbina un efficiente motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV a un motore elettrico da 98 CV e a una batteria di trazione da 13.8 kWh, Tucson Plug-in Hybrid offre una potenza di sistema di 253 CV e una coppia di 367 Nm, garantendo ottime prestazioni con consumi ridotti. Oltre che nella versione 4WD, Tucson Plug-in Hybrid è offerta anche con configurazione 2WD, offrendo così una soluzione ancora più efficiente per chi desidera il massimo dell’autonomia elettrica e consumi di carburante ancora inferiori.