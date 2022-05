Mancini ripartirà dall’ex Brescia

Sandro Tonali, classe 2000 di Sant’Angelo Lodigiano, è stato protagonista di una scalata impressionante. Il nuovo leader rossonero ha cominciato la propria carriera tra le fila della società milanese Lombardia Uno, dove è stato cresciuto calcisticamente fin da Pulcino per poi passare al Piacenza e al Brescia. L’ascesa folgorante di Tonali riguarda anche la Nazionale: a poco più di 18 anni è passato dall’Under 17 all’Under 19 fino all’Under 21, per volare direttamente negli Azzurri di Mancini, il tutto in soli due mesi. Per ridare prestigio all’Italia, dopo la debàcle pre-Qatar, il ct potrà partire proprio dal numero 8 rossonero.

Ila.Ch.