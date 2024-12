Il ritorno del maxi . Fedine su ogni outfit

Il 2025 sarà un anno di grande rilancio per il settore dei gioielli. Tradizione artigianale e innovazione si confermeranno valori fondamentali. Tra le nuove tendenze emerge un rinnovato interesse per il design italiano e l’uso di materiali non convenzionali come il bronzo ossidato e le patine colorate.

La stagione segnerà il ritorno dei gioiello oversize.

Le dimensioni saranno in primo piano Anelli, orecchini dal design geometrico anche asimmetrici, catene lunghe. Di moda i bracciali rigidi sia da donna che da uomo e le perle, accessori che sicuramente non passano inosservati.

Collane lunghe, appariscenti e sontuose stile anni 80, orecchini grandi, meglio grandissimi, gli anelli multipli, per avvolgere tutte le dita.

La materia privilegiata sarà il gold plated- ottone, argento, bronzo.

Tra le nuove tendenze le fedine da indossare su tutte le dita contemporaneamente in bronzo ossidato o argento rodiato, perfette per ogni outfit.

E i girocolli con perle di fiume – che si distinguono per la loro irregolarità di forma e dimensione – amate sia dalle donne che dagli uomini per la capacità di illuminare il viso.