Mesagne da scoprire nel segno dell’arte. Caravaggio in mostra

Città messapica e poi romana. Oggi il suo simbolo è il Castello Normanno Svevo, costruito nell’XI secolo su iniziativa di Roberto il Guiscardo e poi riedificato nel ‘400 da Giovanni Antonio del Balzo Orsini e rimodellato secondo il gusto barocco. Ma Mesagne, deliziosa cittadina del Brindisino, è molto altro. E, soprattutto, dal 16 luglio 2023 all’8 dicembre ospiterà proprio all’interno del castello la mostra ’Caravaggio e il suo tempo. Tra naturalismo e classicismo’.

Ben 35 i dipinti a disposizione, che raccontano la nascita e lo sviluppo del naturalismo caravaggesco a partire dalla prima formazione di Michelangelo Merisi (questo il vero nome di Caravaggio) fino agli anni della sua maturità.

Spiccano il ‘Ragazzo morso da un ramarro’ di Caravaggio, la ‘Maddalena Penitente’ di Artemisia Gentileschi e la ‘Conversione di san Paolo’ di Ludovico Carracci. Il genio lombardo arriverà in Puglia anche grazie a ’Micexperience’, la rete di imprese rappresentata dall’imprenditore Pierangelo Argentieri che ha già all’attivo 6 anni di attività nel mondo della cultura e delle esposizioni temporanee.

“Mesagne è all’altezza di questo grande evento – spiega il sindaco Antonio Matarrelli – e se lo merita anche grazie al gran lavoro che stiamo portando avanti assieme alla rete di imprese coinvolte e alla Regione Puglia. Vogliamo investire al meglio l’enorme bagaglio di esperienze che la città ha maturato negli ultimi tempi".

A quanto pare pubblico e privato possono collaborare per promuovere la cultura e l’arte…

“Possono e devono collaborare scegliendo insieme, e con accuratezza, i temi da promuovere. L’atteso appuntamento col genio di Caravaggio è un esempio virtuoso che si incastona in un percorso di condivisione e fiducia che abbiamo voluto e saputo costruire negli anni. I risultati fin qui ottenuti ci lasciano ben sperare anche per il futuro”.

Cosa unisce il genio di Caravaggio a Mesagne?

“D’istinto mi verrebbe da rispondere la luce. Mesagne è una città che in ogni periodo dell’anno s mostrare di sé elementi diversi del proprio fascino, ed è come se le stagioni fossero un po’ complici di questa rivelazione. La profonda spiritualità che pervade i suoi angoli storici si lega bene alla grandezza espressiva dell’immenso pittore seicentesco”.

Una mostra come questa può trasformare Mesagne in un polo artistico di rilievo e in una meta turistica rinomata?

“Per la verità, senza falsa modestia, riteniamo che questa trasformazione sia già iniziata. L’appuntamento culturale ’Grandi Mostre’, in cui l’evento con Caravaggio si colloca, ha fatto vivere alla città un’escalation di nomi internazionali, con figure di primo piano che hanno avuto il merito di richiamare un importante numero di visitatori. In molti casi si è trattato di appassionati d’arte, in tante altre circostanze di curiosi. Per la maggior parte di loro, la mostra è diventata anche l’occasione per visitare una città che ha saputo sorprendere, svelando tesori millenari che in pochi conoscevano”.

"Ragazzo morso da un ramarro" di Caravaggio

Storia e cultura

La star è il castello. E poi c’è la tavola. Dalla focaccia alle rape stufate

Il grande protagonista di Mesagne è lui, il castello Normanno-Svevo. Costruito intorno all’XI secolo da Roberto il Guiscardo, subì vari rimaneggiamenti e modifiche sfidando i secoli. Rinascimentale, barocco, ma anch capace di risollevarsi dopo il terremoto del secolo successivo. Oggi il maniero appartiene all’amministrazione comunale. Il suo nucleo più antico è il torrione a pianta quadrangolare, di 22 metri d’altezza: uno dei punti più alti della città. Quest’estate il castello sarà la casa della mostra su Caravaggio e i pittori del suo tempo.

Cibo e tradizioni

In Puglia mangiare è una cosa seria. E Mesagne non fa certo eccezione.

Uno dei piatti tipici di questa deliziosa cittadina del territorio brindisino sono le rape ’pari pari’ (stufate), ma vanno molto anche la focaccia al pomodoro (c’è chi la prepara inoltre nella versione farcita di cipolla), le castagne calde e il vino novello.

Sono i prodotti della terra qui a fare la differenza.

Capitolo tradizioni. Per chi ama le luminarie l’appuntamento è a metà luglio: in occasione della festa patronale (la Madonna del Carmine), piazza Garibaldi si trasforma e diventa infatti uno spettacolo da non perdere.