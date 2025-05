Macfrut, il mondo arriva in fiera . La nuova era dell’ortofrutta è qui

Macfrut è molto più di una fiera: è piuttosto un viaggio nella filiera mondiale dell’ortofrutta lungo 365 giorni che trova il suo punto di incontro da martedì 6 a giovedì 8 maggio al Rimini Expo Centre. E che in occasione della 42esima edizione lancia un nuovo, forte messaggio: la salute vien mangiando e l’ortofrutta è alla base della sana alimentazione.

Tutto questo nel contesto di una tre giorni ancora una volta con numeri in crescita: l’area espositiva ha visto un incremento del 6% e saranno presenti oltre 1.400 espositori con una spiccata presenza internazionale arrivata a rappresentare il 40% del totale. Inoltre 1.500 grandi compratori arriveranno da tutto il mondo e saranno interconnessi con gli espositori attraverso una apposita piattaforma, fiore all’occhiello della manifestazione. E ancora ci saranno tre simposi mondiali (dedicati alle biotecnologie, alle patate e alle piante aromatiche del Mediterraneo). L’Egitto sarà il Paese partner, il Lazio la Regione protagonista, i saloni tematici affronteranno le tendenze del settore attraverso il coordinamento di un team di esperti, verrà allestito un campo prova sull’innovazione frutticola e orticola e si svolgeranno oltre un centinaio di eventi. In contemporanea a Macfrut ci sarà poi Fieravicola, manifestazione internazionale dedicata alla filiera avicunicola.

L’ortofrutta è un settore che in Italia si misura in un valore oltre 17 miliardi di euro, ovvero il 28% del totale della produzione agricola nazionale e che, assieme alle conserve vegetali, contribuisce al 18% dell’export agroalimentare (fonte Ismea). Le esportazioni nel 2024 hanno inoltre visto un aumento del 6,3%, arrivando a sfiorare quota 6,5 miliardi di euro. Secondo i dati dell’Agenzia Ice, il nostro Paese è il secondo esportatore in Europa dietro solo alla Spagna.

I cinque principali mercati di sbocco del Made in Italy ortofrutticolo sono da ricercare nel contesto continentale: al primo posto c’è la Germania che assorbe quasi un terzo del prodotto nazionale (1,9 miliardi), mentre a seguire arrivano Francia (0,63 miliardi), Austria (0,44 miliardi), Svizzera (0,37 miliardi) e Spagna (0,29 miliardi). Riguardo ai mercati che hanno registrato le migliori performance di crescita, ai primi posti ci sono invece i territori dell’Europa dell’Est: Croazia (+17,2%), Romania (+15,1%) e Repubblica Ceca (+12,9%).

Secondo i dati di Ismea, nel 2024 è risultato in crescita anche il valore della spesa per l’ortofrutta nel nostro Paese: +2,2% ortaggi (freschi e trasformati), +2,9% la frutta. Per gli ortaggi la dinamica è supportata da tutti i prodotti freschi, per i quali è stata rilevata una crescita sia dei volumi nel carrello che dei prezzi medi. Riguardo alla frutta invece, le dinamiche di espansione dei volumi hanno interessato quasi tutti i prodotti ad eccezione degli agrumi (-0,7%).

Tornando al tema della rilevanza planetaria dell’evento, Macfrut si conferma l’appuntamento fieristico dedicato all’agrifood più internazionale del panorama italiano. Volendo citare alcuni casi, l’Egitto sarà protagonista con una grande area all’interno della quale troveranno spazio 40 aziende. Nel corso della tre giorni fieristica lo stato nordafricano sarà al centro di eventi, show cooking, incontri e presentazioni internazionali insieme a un’ampia delegazione istituzionale e di imprese. Sempre nel contesto del continente africano, importanti sono le presenze dal Mali, dalla Repubblica Democratica del Congo e dal Ghana. Tra le novità ci saranno invece gli stand di Tanzania e – dal Medio Oriente - Iraq. E’ forte anche la presenza di delegazioni dal Centro e Sudamerica: Costa Rica, Panama, Cile, Repubblica Dominicana, Cuba ed Ecuador. Per quanto riguarda l’Europa invece, il Paese più rappresentato (ovviamente dopo l’Italia) è la Spagna.