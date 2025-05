Macfrut, ecco Plummy. La coop Sapore di Romagna presenta la sua nuova susina

Tra le eccellenze forlivesi in vetrina al Macfrut, il Salone internazionale dell’ortofrutta in chiusura oggi al quartiere fieristico di Rimini, c’è anche la cooperativa Sapore di Romagna, che ha sede a Roncadello e conta ormai una sessantina di soci in tutta Italia. Attiva dal 2003, la cooperativa esporta oltre il 25% del raccolto annuale, principalmente negli Stati Uniti e in Sudamerica. La kermesse riminese è stata dunque l’occasione per fare il punto sulla crescita della cooperativa - in particolare negli ultimi cinque anni, con l’apertura ai mercati esteri – e sull’esperienza accumulata nella valorizzazione della frutta a nocciolo, che rappresenta attualmente il focus della produzione.

Proprio in quest’ambito la cooperativa è in procinto di lanciare un progetto inedito, incentrato sulla selezione di alcune varietà di susine e denominato ‘Plummy’: la novità è stata annunciata ieri - nell’ambito dell’incontro ‘Susine, una storia da riscrivere’ - dallo stesso presidente della cooperativa, Luca Canonici. "Parliamo spesso di susine perché sono diventate, negli anni, il prodotto di riferimento della nostra azienda – ha esordito -. In questo frutto abbiamo visto un potenziale inespresso e ci siamo resi conto che, coltivando i rapporti coi produttori e dedicando attenzione costante alle esigenze dei consumatori, si riesce a creare valore aggiunto per tutta la filiera. Accanto alle varietà di susine ormai ben note, come Angeleno o Fortune, nel 2021 abbiamo avviato la sperimentazione di nuove varietà: dopo numerosi tentativi, nel 2023 abbiamo assaggiato un frutto dal sapore tale da emozionarci e, nel 2024, abbiamo deciso di imbarcarci in questo nuovo progetto".

La cooperativa è tuttora al lavoro per definire le caratteristiche della nuova varietà: oltre a essere buona, dovrà essere "riconoscibile, sincera e sostenibile, perché nasce – ha proseguito Canonici – dallo studio attento della terra, dei suoi frutti e dei gusti del consumatore". A proposito di gusti, dall’analisi delle preferenze dei consumatori è emerso che la nuova susina dovrà essere "croccante, non molle o scialba" e garantire una ‘shelf-life’ (vita commerciale post-raccolta) adeguata. Lo stesso presidente ha svelato, infine, il nome della nuova creazione: "si chiamerà ‘Plummy’ – ha detto -, termine inglese che rimanda subito a qualcosa di coinvolgente, a un’esperienza positiva che il consumatore avrà certamente voglia di replicare".

Chi è incuriosito dalla novità può già segnare una data in agenda: il 25 luglio si terrà, infatti, un ‘aperiplummy’, a cura della stessa cooperativa forlivese. La degustazione, totalmente gratuita, sarà accompagnata da cocktail a tema. L’indirizzo è ancora da definire, ma è già possibile iscriversi all’evento tramite il sito web creato per l’occasione (www.plummy.eu).

Maddalena De Franchis