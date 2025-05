FierAvicola, incontri e innovazione. In vetrina c’è una filiera integrata dal mangimificio alla farmaceutica

Appuntamento con i protagonisti dell’avicoltura a Rimini per disegnare innovazione e futuro della filiera. FierAvicola sarà un’occasione in cui intercettare le novità del settore, curare i rapporti istituzionali e approfondire temi, tendenze e strategie di sviluppo. La manifestazione, organizzata da Fieravicola e Assoavi, si svolge in concomitanza con Macfrut: una sinergia che, come sottolinea il presidente Renzo Piraccini, aumenta attrattività e potenzialità per gli operatori italiani, europei, del Mediterraneo e dell’Africa.

L’attività di promozione internazionale ha interessato oltre all’area africana anche i paesi euroasiatici e ha dato buoni risultati. Grazie alla collaborazione con le istituzioni diplomatiche, del commercio estero (Ice, Assafrica) e universitarie (Universita` di Bologna), si prospetta infatti un’interessante partecipazione straniera, con un 27% circa di espositori esteri e un centinaio di buyer provenienti da numerosi paesi.

FierAvicola è una fiera di filiera, vetrina di un’avicoltura fortemente integrata dal mangimificio alla farmaceutica, dalla produzione alle attrezzature per la zootecnia. Un appuntamento importante per ampliare network e business come sottolineano due aziende espositrici. "Partecipare a FieraAvicola significa esserci, con la voglia di crescere e condividere il nostro percorso - dichiara Simeone Fusco Amministratore Unico di Fusco Srl, azienda produttrice di mangimi - Siamo un’azienda familiare che guarda avanti, costruita sul dialogo con gli allevatori e sull’impegno a portare valore alla filiera. In un settore in continua evoluzione, crediamo che i rapporti umani siano la base su cui costruire fiducia, sviluppo e innovazione. FieraAvicola unisce tutto questo: relazioni, esperienza e visione. Per noi è un’occasione preziosa per rafforzare ciò in cui crediamo, con entusiasmo e determinazione".

"Confermiamo con entusiasmo la partecipazione a quella che è da sempre la manifestazione di riferimento per il settore avicolo in Italia. Una fiera storica, che affonda le sue radici a Forlì e che oggi, a Rimini, continua a rappresentare un punto d’incontro fondamentale per gli operatori del settore – dichiara l’Ufficio Marketing di Valli Srl azienda leader in attrezzature per allevamento - Per noi, che da oltre 60 anni proseguiamo nel solco di una tradizione fatta di innovazione costante, cura del dettaglio e ricerca tecnica, è un’opportunità preziosa per rivedere clienti, fornitori, partner e per confrontarci con chi, come noi, crede in un’avicoltura moderna, efficiente e sostenibile".

Va inoltre ricordato il ricco programma di convegni tecnici, scientifici e istituzionali, organizzati in collaborazione con Assoavi, Asic, Sipa e Wpsa, che come sottolinea Stefano Gagliardi direttore di Assoavi, fornirà l’occasione per approfondire e dibattere i principali focus di interesse della filiera.