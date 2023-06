Lucca Comics, comincia il conto alla rovescia: giovedì 29 le prime anticipazioni

Firenze, 28 giugno 2023 – Comincia il conto alla rovescia per l’edizione 2023 di Lucca Comics & Games che si terrà a Lucca dal 1° al 5 novembre. Le prime anticipazioni della grande festa del fumetto, dei giochi e dell’animazione arriveranno giovedì 29 giugno in una conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro sito web e sui canali Twitch e TikTok del festival a partire dalle 12.

Verranno annunciati alcuni ospiti, il tema dell’anno, l’autore del poster e ci saranno anticipazioni sull'apertura della biglietteria. Si tratta di un grande anticipo da parte del festival, fortemente voluto per aiutare tutti i fan che anno dopo anno si fanno sentire sempre più vicini e desiderosi di organizzare al meglio la propria trasferta lucchese.