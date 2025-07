“In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. TAPPA 3: da Pavia a Cremona

Risveglio longobardo a Pavia: un abbraccio all’avvocato Inoki che fa ritorno ai suoi doveri vercellesi, e mi accingo a riarmare la bici. La salopette è ancora umida da ieri, ma c’è poco da fare gli schizzinosi: la tabella di marcia prescrive 110 chilometri in solitaria, di qua e di là dal fiume, verso Piacenza e poi Cremona, e prima parto, prima mi scalderò. Lambisco il Ponte coperto sul Ticino, snodo decisivo di itinerari storici, a cominciare dalla Via Francigena che vent’anni fa mi portò qui la prima volta in vesti di pellegrino.

Anche in questi giorni sono impegnato in un itinerario di devozione. È ormai il terzo giorno che pedalo verso Correggio, il paese dove è nato e riposa uno scrittore scomparso giovane all’inizio degli anni ’90, l’uomo che senza saperlo mi ha incoraggiato a scrivere: Pier Vittorio Tondelli. La strada per Belgioioso la conosco a memoria, e da lì si svolta per Torre de’ Negri verso l’argine del Po. Dalla campata del ponte di Spessa il Gran fiume appare giù di corda; scorre limaccioso sul limite cromatico fra verde e marrone, isole temporanee si profilano nel bel mezzo del corso come dorsi d’ippopotami.

Approdato sulla sponda meridionale traverso Arena Po, insospettabile città d’arte convenzionata con l’accademia di Brera, al momento sprofondata in un silenzio da siesta messicana. Nel giro di poco, un poco etico cavalcavia segna il mio ingresso in Emilia. Da Castel San Giovanni imbocco la ciclabile dei Fontanili, che divaga piacevolmente fra campagne e villaggi riposti, castelli merlati alla ghibellina, vigne e luoghi di antica devozione, come la grotta di san Rocco, protettore dei viandanti. Il pittoresco mi abbandona quando la ciclabile si affaccia sulla riva del Tidone, al colmo delle sue possibilità primaverili.

Le mappe elettroniche suggeriscono il guado, ma bastano due passi con la bici a mano perché scarpe e ruote affondino nel fango. Non resta che arretrare e inventarsi una variante tra paesi dai nomi curiosi. Fontana Pradosa, Agazzino e Centora profumano forte di Medio Evo, come i valvassini e il fienatico, ma sono ancora nulla rispetto al toponimo più agghiacciante che possa risuonare alle orecchie di un ciclista: Rottofreno. Solo nel cuore di Piacenza, dove incrocerò la via Emilia, riuscirò a sentirmi davvero al sicuro.

A regalare fama e sicurezza economica a Pier Vittorio Tondelli è il suo terzo romanzo, Rimini. Col nuovo libro “’ vuole uscire dalla nicchia, scrollarsi di dosso l’immagine di “narratore generazionale” per tentare una direzione nuova, meno sperimentale nel linguaggio e smaccatamente pop nel porgersi ai lettori mascherato da noir balneare: “Voglio che Rimini sia come Hollywood, come Nashville, un luogo del mio immaginario, dove i sogni si buttano a mare, la gente si uccide con le pasticche, ama, trionfa o crepa”. È un progetto ambizioso. La Feltrinelli ormai gli va stretta. Firma per la Bompiani guidata da Mario Andreose, con una giovanissima Elisabetta Sgarbi, futura grande dame dell’editoria italiana, nei panni di promettente allieva. Per Tondelli è la grande occasione.

La presentazione si tiene al Grand Hotel, fra reminiscenze cinematografiche e riverberi televisivi, con Roberto D’Agostino a far da gran cerimoniere. A distanza di quarant’anni, Andreose è il decano dell’editoria italiana, e ricopre il ruolo di presidente della Nave di Teseo guidata da Sgarbi. Nel ricordare per noi quella serata riminese, gli brillano ancora gli occhi: «Puro Fellini» dichiara divertito, e sospira nel ricordare: «È successo di tutto, in un clima che ha mandato Pier Vittorio al settimo cielo».

Rimini scala le classifiche dell’estate italiana e, prima che a settembre il suo autore compia trent’anni, ha passato largamente quota centomila copie. “Da lì poi” racconta Andreose “Pier Vittorio è diventato un’altra persona, molto più consapevole e direi anche molto più felice”. Piacenza città, complice di tanti itinerari, mi accoglie educata e sonnacchiosa, identica a come la ricordavo. Secondo Giovannino Guareschi il Po nasceva qui, parecchio a valle del Monviso, giusto in tempo per bagnare la “fettaccia di terra” della Bassa emiliana, dove si respira “un’aria speciale, che va bene per i vivi e per i morti”.

Colgo la suggestione e simulo che il monumento neoclassico dedicato ai Pontieri presidi la sorgente, ma basta prendere l’argine maestro perché cada la finzione: il Gran fiume è troppo ampio per essere appena nato, più verdeggiante rispetto a questa mattina, e la campagna compresa fra due catene sempre più divaricate di monti si apre a ventaglio, immensa, senza ostacoli fino all’Adriatico.

Ancora due ore in compagnia di gazze e lepri in fuga matta fra i campi, quanto basta per una telefonata in viva voce alle figliole e doppiare lo sbarramento titanico dell’Isola Serafini. Con gli ultimi chilometri arriva il bilancio di giornata. Baristi accoglienti e baristi scostanti. Un certo numero di cedrate. Alla fine restano solo i raggi che fischiano nell’aria tiepida del tardo pomeriggio; una richiesta d’indicazioni urlata a un ciclista sconosciuto che risponde a gran voce senza rallentare; un taglio di luce glorioso attraverso le nubi cinerine.

Dopo il successo di Rimini, Pier Vittorio Tondelli si spende in iniziative editoriali eterodosse: pubblica in un numero ristretto di copie i suoi criptici Biglietti agli amici; accetta la curatela per Mondadori di una nuova collana; si lancia a testa bassa nella impresa più generosa, la ricerca e la cura di nuovi narratori. Per il progetto “Under 25”, annunciato dalle pagine di “Linus” e “Rockstar”, PVT decide di affidarsi a una piccola casa editrice di Ancona, Il lavoro editoriale. Il suo appello ha un successo che va oltre ogni aspettativa: nel giro di poche settimane, in redazione piovono più di quattrocento dattiloscritti. Massimo Canalini, fra i soci della casa editrice il più interessato alla narrativa, supporta Tondelli nella selezione dei testi migliori. In una seconda fase, lo scrittore prende contatto con i giovani autori e fornisce loro indicazioni su misura per tirare a lucido i racconti in vista della pubblicazione.

L’antologia Giovani blues, primo volume del progetto, esce nel maggio ’86, restituendo per la prima volta il mosaico di una generazione, quella dei nati nei primi ’60, sin lì mai raccontata in un libro. L’impegno per “Under 25” si protrae per un lustro e dà vita a due ulteriori volumi antologici, Belli & perversi nel 1987, il finale Papergang nel novembre ’90, quando a Pier Vittorio Tondelli resta poco più di un anno da vivere. I volumi sono inizialmente pubblicati da Transeuropa, il nuovo marchio dell’editore anconetano consacrato alla narrativa, e poi resi di più ampia disponibilità grazie all’inserimento fra gli Oscar Mondadori.

Nati come un ibrido fra ricerca sociologica e letteraria, finiscono per rivelare una pattuglia di nuovi autori, fra i quali Andrea Canobbio, Claudio Camarca, Gabriele Romagnoli, Romolo Bugaro, Silvia Ballestra, Guido Conti e Giuseppe Culicchia. Mi emoziona come fosse la prima volta avvistare sulla sponda opposta la mole svettante del Torrazzo, approcciarmi al ponte in piedi sui pedali, far risuonare sotto le ruote i pannelli metallici della corsia ciclabile alta sull’acqua. Poi non resta che lambire il parco dedicato al grande Ugo Tognazzi, passare dall’asfalto ai sampietrini e da questi al selciato mentre mi arriva incontro il cuore monumentale della città, severe moli lombarde in mattoni bruni che sanno già d’Emilia.

Sotto il Duomo mi attendono i miei prossimi compagni di viaggio, i due amici bresciani noti come Quentin e Cormac. Scollare le terga dalla sella è tutt’uno col sedermi insieme a loro sotto il provvidenziale tendone di un dehors consacrato agli aperitivi: lo spazio di un brindisi e, annunciato in extremis da un brontolio celeste, attacca lo scroscio serale. Sfogasse durante la notte, ci diciamo coi nostri bicchieri a mezz’aria, capace che domani torna il sole. La sera, nell’allungarmi a riposare in un letto nuovo, ripenso alla strada fatta sin qui e all’improvviso mi appare lampante perché mi sono messo in viaggio verso il sepolcro di uno scrittore scomparso trentaquattro anni fa.

Quando esce il terzo atto delle antologie tondelliane, il sottoscritto ha sedici anni e nessuna idea che quel volume sarà l’ultimo. Da qualche tempo anch’io ho cominciato a leggere con avidità gli autori contemporanei, per comprendere la magia della narrazione e provare, almeno un poco, a farla mia. In seconda liceo completo la mia prima storia, un azzardato ircocervo fra un romanzo d’azione e una quest a caccia delle verità ultime. Il rischio di trombonata adolescenziale è già oltre i livelli di guardia, ma ho deciso di aggravare le cose con un plagio: ho ricalcato senza rimorsi l’ambientazione da Blade Runner, certo nella mia ingenuità che nessuno noterà la faccenda.

Vengo a sapere da Ermanno Cavazzoni , scrittore e collega di mio padre, che esiste una casa editrice tanto disponibile da valutare gratis gli inediti dei giovani; quando imparo che a guidare le operazioni è PVT mando il mio pseudo-romanzo a Transeuropa. Chissà, mi dico, magari l’autore del famoso Altri libertini lo nota. È l’autunno del ’91. Sino alle vacanze natalizie, da Ancona solo silenzio. A ridosso dell’Epifania esce un numero dell’Espresso che mi lascia senza parole: in copertina c’è lui, Pier Vittorio Tondelli, e il titolo non lascia spazio ad illusioni. Morto di Aids, e messo in piazza, a trentasei anni compiuti da poco. Massimo Canalini di Transeuropa, l’uomo che ha lavorato con lui sugli “Under 25”, mi contatta a sorpresa nel mese di febbraio, con una chiamata a casa dei miei. Vado all’appuntamento, fissato all’ombra delle Due Torri, pedalando di gran lena. Se un editore si disturba a darmi appuntamento, mi beo in preda all’ipossìa, qualcosa di buono deve avere notato.

Al dunque gli stringo la mano e mi sento domandare beffardo: “Come cazzo ti è venuto in mente di riscrivere Blade Runner?”. Vorrei seppellirmi per la vergogna, ma Canalini mi rinfranca. Per essere tanto giovane, non scrivo male. Però non dovrei perdere tempo a copiare i film. Meglio dedicarsi, piuttosto, a una storia presa dalla vita vera. In breve imparo che la casa editrice intende portare avanti il lavoro di ricerca sui giovani, e che vuole farlo alle regole a suo tempo stabilite dall’ideatore del progetto Under 25. Avrei voglia di partecipare? Allora per me c’è futuro! Giungo i palmi in un gesto di ringraziamento orientale, quasi mi prostro sopraffatto dall’emozione.

“Allora devi assolutamente leggere i consigli di Pier ai giovani narratori“ stabilisce l’editore. «Lo farò» prometto. «Adesso» mi raggela quindi infila una mano nella tasca interna dell’impermeabile e li sfodera in diretta, ripiegati quattro volte su se stessi. Il foglio viene aperto e affidato alla mia destra, le indicazioni recitate ad alta voce come il testo di un trattato, o un di un giuramento. Avevo sbagliato tutto, ma finalmente è tutto chiaro. Non è di città del futuro e di replicanti che devo raccontare, ma di me e dei miei simili; dell’inadeguatezza che provo a casa e della voglia di evadere dal liceo, della vertigine che sento al pensiero che non rivedrò mai più un certo amico e dell’amore disperato per una ragazza che presto partirà per l’America. Jack Frusciante è uscito dal gruppo non nasce come un racconto autobiografico, sgorgato in spontaneità dalla mano di uno sbarbato di Bologna.

Nasce dal ribaltamento di prospettiva sulla scrittura che ho sperimentato grazie alla lettura delle indicazioni di PVT che mi vennero messe in mano in quel pomeriggio di febbraio. Senza il ripensamento profondo indotto da quei consigli, la nostra vita di ragazzi e i nostri sentimenti avrebbero seguitato a risultarmi troppo comuni, irrilevanti, non degni di essere raccontati. In due mesi la storia fu pronta. Sarebbero serviti due anni per familiarizzare sotto la guida di Canalini con la disciplina del “corpo a corpo col testo”.

Tagliare, riscrivere, cambiare punto di vista. Ibridare, integrare, buttar via senza rimpianti. E rileggere, sempre, tutto ad alta voce, perché una pagina deve suonare bene. Era la medesima arte da samurai della narrazione che il giovane PVT aveva appreso da Aldo Tagliaferri. Anche quando un capitolo, un dialogo o una descrizione sembravano pronti, li si poteva sempre migliorare. Imparavo qualcosa ogni giorno, e ogni giorno il testo prendeva quota.

L’avevo mancato di poco, eppure percorrevo a distanza di quindici anni la stessa via che aveva percorso lui. Tanto mi bastava per tenere a bada l’impazienza di vedere la storia di Alex e Aidi trasformarsi in un libro vero. Ecco perché mi sono messo in strada. Ed ecco perché non vedo l’ora che sia domani, il giorno dell’ingresso definitivo in Emilia, sempre più vicino al piccolo cimitero di campagna che mi si è imposto come meta.