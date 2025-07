“In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. TAPPA 1: On the road to Vercelli

Inizia oggi l’appuntamento “Brizzi racconta Tondelli” per i lettori del quotidiano e gli utenti del sito di Quotidiano Nazionale. L’autore (fra i tanti lavori) di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Bastogne e Tu che sei di me la miglior parte, attraversa fisicamente i luoghi, le persone e le pagine di Pier Vittorio Tondelli. E lo fa con un cicloreportage che accompagnerà Quotidiano Nazionale per cinque sabati consecutivi di questa estate arroventata.

Tappa 1, on the road to Vercelli

Il Salone di Torino quest’anno era gremito sin dal giovedì. In un Paese che l’anno scorsoha fato registrare tre milioni in meno di libri venduti, al Lingotto la gente affollava stand ed eventi con l’urgenza di chi si sente chiamato a una missione, non foss’altro che assistere a una certa conferenza o farsi autografare la propria copia dall’autore del cuore.

Io mi trovavo nella bolgia per un paio di ottimi motivi: presentare Due, il seguito pubblicato a trent’anni di distanza del mio romanzo d’esordio Jack Frusciante è uscito dal gruppo, e intraprendere un cicloviaggio letterario di cui a breve riferirò. Tanto per dire che i rituali torinesi li conosco da un pezzo, eppure certe ricorrenze non smettono di affascinarmi.

Il sabato sera, alle tavolate dei diversi editori, si tirano le somme della manifestazione che va a concludersi; circolano nella bolla i nomi di nuovi autori eletti al rango di bravissimi, resoconti di figuracce e aneddoti scabrosi, tutto il catalogo degli argomenti che terranno banco fra le redazioni nei prossimi mesi. C’è chi non smette di parlare di volumi in uscita e progetti di collane neppure al terzo gintonic, dopo aver raggiato fortunosamente - “non si trovava un taxi a pagarlo oro!” - la festa della Scuola Holden, erede mondano-editoriale dei party di Minimum Fax un tempo giudicati immancabili.

Un argomento importante fra gli specialisti sono le cosiddette “riprese”, le operazioni di rilancio dei titoli di un certo autore. Il nostro Paese, come il mitico Giano, non sa guardare avanti senza mettere a fuoco con la medesima attenzione ciò che ha alle spalle; così capita spesso che ad accendere la scintilla per una “ripresa” siano gli anniversari, di nascita, esordio letterario o dipartita. Uno dei nomi ricorrenti nelle mie conversazioni in merito era quello di Pier Vittorio Tondelli, che a settembre avrebbe celebrato i settant’anni e invece ha lasciato questa terra nel 1991, quando ne aveva da poco compiuti trentasei.

Suscita dunque un certo interesse, fra amici editor e solerti ufficio stampa, il cimento al quale mi dedicherò dopo la chiusura del Salone: partire da Torino in bicicletta per portare un fiore sulla tomba dell’autore emiliano, l’uomo che, senza saperlo, più di ogni altro mi ha incoraggiato a scrivere.

Tondelli è stato uno dei nomi più influenti nella “nuova narrativa” degli anni ’80 insieme a De Carlo, Del Giudice, Busi, e fra tutti loro fu l’unico a rivolgere un fattivo appello ai ragazzi più giovani perché raccontassero le loro storie. È stato lui a insegnare alla generazione successiva - la mia - cosa valesse davvero la pena raccontare. Se n’è andato quando avevo appena diciassette anni; l’ho solo sfiorato, eppure ho sempre lavorato nel suo solco, creduto alle sue indicazioni, ed è alla sua memoria - e a quella di Andrea Pazienza, un altro ragazzo straordinario della Bologna ’80 scomparso troppo giovane - che ho dedicato il mio primo romanzo.

Più tardi, a PVT mi sono rivolto come a un oracolo. In pochi mesi, si è scatenata intorno a Jack Frusciante una ridda di apprezzamenti e tentazioni, inviti e un novero di altre occasioni sante e demoniache, concordi nel creare intorno alla mia scialuppa la tempesta perfetta. Tutti inseguono la fama, ma servirebbe essere degli imbecilli per compiacersi nello stare sulla cresta di un’onda alta dieci metri. Nessuno sapeva darmi un consiglio per manovrare sano e salvo via da quel caos, così l’ho domandato a lui, che col suo libro d’esordio era passato attraverso un uragano niente male. A quel punto PVT non aveva più voce per per parlare, ma la sua risposta non si è fatta attendere. È bastato cercarla nella sua biografia, fra le righe dei suoi libri, e subito mi è parsa suonare esattissima: “con la scrittura”.

Ho fatto bene a fidarmi di lui, quella e molte altre volte, così ho finito per considerarlo il mio amico segreto. E adesso è finalmente tempo di andarlo a trovare, per porgergli il più umile e sincero degli omaggi. Mentre presenzio agli ultimi appuntamenti della domenica, le previsioni meteo si fanno sempre più minacciose. La cappa d’afa è prossima a rompersi, un fronte temporalesco avanza sornione dalle Alpi occidentali; a giudicare dalle simulazioni avanzerà con me verso Est, stile nuvola del ragionier Ugo F. Nel caso, saranno da privilegiare i tratti sterrati: meglio infangarsi che trovarsi sfiorati dai camion lungo qualche provinciale invasa dall’acqua.

La sera, in camera, ripenso alla logistica bizantina che ho ordito per fare arrivare qui la bici e rispedire a casa gli abiti civili. La fida gravel, il nastro del manubrio di un bel giallo squillante, è in fedele attesa dabbasso, nella rimessa dell’hotel, e mi spiace non averla qui accanto al letto, così da allungarle una carezza come si fa con gli animali; mi addormento ripassando la tabella di marcia, sogno di pedalare attraverso i campi biondi di frumento della mia terra insieme ai nonni, tornati per miracolo ragazzi.

L’indomani mattina un sole benedetto scalda il quartiere di San Salvario, e io affronto il rituale della vestizione. Una volta fasciato da salopette e maglietta di lycra il tuo riflesso nello specchio è talmente alieno alla vita senza bicicletta che non puoi più tirarti indietro: ormai tocca dar senso all’operazione, calcare sulla fronte il cappellino, allacciare il caschetto e pedalare sino a fine tappa. Appendo al portapacchi le borse gemelle in gomma nautica, compagne fedeli di scorribande lungo i fiumi d’Europa, che devono salvaguardare la mia dotazione per i prossimi cinque giorni. Vestiti, certo, e la dotazione minima del cicloturista: nastro adesivo, camera d’aria di riserva, catena, pompa, spray d’emergenza per rimediare alle forature.

Una foto-ricordo sotto il “caval ‘d brons”, la statua equestre del duca Emanuele Filiberto in Piazza San Carlo

Un caffè, una foto-ricordo sotto il “caval ‘d brons”, la statua equestre del duca Emanuele Filiberto in Piazza San Carlo, e recito a mo’ di viatico il finale di Altri libertini, il libro d’esordio di Pier Vittorio Tondelli: “E allora via, alla faccia di tutti avanti! Col naso in aria fiutate il vento, strapazzate le nubi all’orizzonte, forza, è ora di partire, forza tutti insieme incontro all’avventura!”.

L’uscita dalla città è agevole, ché la ciclabile collega le banchine della Dora agli sterrati dei parchi Colletta, Confluenza e Meisino. Supero il venerando ponte in mattoni di San Mauro sorvegliato dalla basilica di Superga, stella fissa intorno alla quale sembrano ruotare città, fiume e collina. Per le undici ho appuntamento a Chivasso con un vecchio amico, colonna del mio club cicloturistico “I Forzati della strada”: l’avvocato Inoki, civilista, risicoltore, da poco anche pater familias.

L’avvocato Inoki, civilista, risicoltore e compagno di viaggio di Enrico Brizzi

Boggia, Mezzi Po, Peroda: frazioni rurali intorno ai quali gravitano arcipelaghi di cascine, le prime occasioni di filare come in sogno fra erbe alte e pozze fangose. L’ultimo incontro con la civiltà meccanizzata avviene lungo il ponte sul torrente Orco; poi è già Chivasso, e la vetrina di un caffè dal decoro albertino rispecchia compunta un abbraccio fra amici. A quarant’anni, il mio compagno ha già i modi posati del gentiluomo di campagna, abituato a coltivare i propri interessi nell’isolamento della tenuta. Lettore dai vasti interessi e penna vivace, appena ripartiamo affiancati lungo la direttrice del Canale Cavour vuol sapere del Salone; in breve, finiamo per parlare dell’autore che ci ha sbigottiti con Altri libertini e commossi con Camere separate, lo stesso al quale è consacrato il presente viaggio.

Lungo il Po, che ha accompagnato una parte della prima tappa di questo viaggio

Pier Vittorio Tondelli trascorre una infanzia d’ordinaria borghesia a Correggio, fra la bottega di alimentari di mamma Marta e papà Brenno, i portici di un paesone da ventimila anime e una prateria sterminata come quelle del Far West. Ragazzino spilungone e miope, timido di natura e garbato nei modi, trova un nido nel gruppo parrocchiale guidato da Don Romano e nella squadra di basket locale, dove già milita con successo il fratello maggiore Giulio. “Vicky”, come lo chiamano gli amici, ha quindici anni all’alba gli anni Settanta. Ormai ginnasiale al Classico “Rinaldo Corso”, un ex convento nel cuore storico della cittadina, si appassiona ai cantautori e a solitarie letture americane, prova a dipingere, cerca soddisfazione alla propria curiosità spingendosi fuori dal perimetro di casolari e strade bianche esplorato sin lì in bicicletta.

Ai timidi balli delle festicciole sulle note di Lucio Battisti si succedono le schitarrate con Dylan e gli Inti Illimani, alla spensieratezza gli scoramenti amorosi, ai ritiri spirituali sulle Dolomiti e all’impegno nel giornalino parrocchiale le prime puntate in autonomia dei ragazzi trascinati dai propri interessi personali.

Il giovane PVT prende a peregrinare per la Bassa, in corriera e in autostop, pratica comune in quegli anni, per presenziare ai cineforum disseminati in provincia, alle performance teatrali, alle Feste dell’Unità con musica dal vivo. Divoratore di libri, resta affascinato da quelli capaci di restituire “il sound della lingua parlata”, certi dialoghi di Arbasino e Céline, o gli scambi asciuttissimi dei migliori noir americani, brani che ci si immagina facilmente messi in scena sul grande schermo. Fare cinema senza mezzi tecnici e competenze specifiche è impossibile, mentre il teatro si offre in una gamma di espressioni diverse, alcune delle quali possono essere scandagliate senza troppe difficoltà.

Il suo interesse si concretizzerà, ancora giovanissimo, nell’impegno per il locale teatro Asioli, così come in una performance pubblica, nel corso della quale il giovane Tondelli legge testi di Goethe, Foscolo e due autori mano canonici, l’amatissimo Arbasino de L’anonimo lombardo e passi dalle scandalose Lettere da Sodoma di Dario Bellezza, discepolo diletto di Pasolini. Scrive anche una sceneggiatura su un triangolo amoroso che coinvolge due giovani uomini e una ragazza, una figura che tornerà più volte nella sua produzione, però non si risolve a metterla in scena.

Ancora una posa di Brizzi e Inoki lungo il percorso della prima tappa

Arriva l’età della patente, la provincia pare restringersi, nuove mete si fanno a portata di mano. Insieme alla sua compagnia, “Vicky” non manca un’edizione del Festival del cinema a Venezia, dove si emoziona enormemente nell’avvistare uno dei propri registi del cuore, Marco Ferreri; sempre con i soliti amici si porta la prima volta Oltralpe per un viaggio ad Amsterdam. Anche di quelle esperienze collettive farà tesoro nella propria scrittura, traendone linfa per situazioni e personaggi, trasfigurandole o giocando di montaggio, fra accelerazioni e indugi, sfocature psichedeliche e primi piani calligrafici.

Quel che ancora non può immaginare, è che i primi a leggere i suoi reportage saranno i lettori dello stesso giornale che si legge a casa: il Resto del Carlino.

Alla cascina di Inoki mancano ancora trentacinque chilometri, e se c’è una certezza al mondo è che fin laggiù non troveremo neppure un bar. Il Po ormai non si vede più. Si procede lungo gli argini, per strade bianche e tratti d’asfalto contrassegnati dai segnavia della Francigena, l’antica direttrice di pellegrinaggio che da qui punta Vercelli. Tutt’intorno a noi, la scacchiera delle risaie, campi pronti per la semina “in asciutta” alternati a perdita d’occhio con altri appezzamenti velati d’acqua. Nutrie grandi come cocker, improvvide nel tagliare la carreggiata in uno stridore di freni, paiono gli unici mammiferi di un ecosistema consacrato ai pennuti: aironi bianchi e cinerini, le timide garzette e i cavalieri d’Italia dalle zampe scarlatte pasteggiano come nel paese di Bengodi, risalendo con pignoleria i solchi delle ruote dei trattori, dov’è più facile trovare di che saziarsi.

Rotte secolari li portano qui dall’Africa, identici un anno dopo l’altro, ma da qualche tempo il segreto dell’abbondanza è stato scoperto da un parente scomodo: non avevo mai visto tante colonie di ibis sacri, vivi geroglifici dalla testa nera e il becco ricurvo, divoratori di rane aggressivi nello scacciare la concorrenza e indifferenti agli schiamazzi

dell’uomo. Inoki li considera con la gravità di chi sa la semina in corso. A Leri Cavour la casa natale dello statista e la chiesa adiacente sono degradate a ritrovo di sbandati; qualcuno si è preso la briga di abbattere una colonna della costruzione agganciandola a un trattore, e le statue vandalizzate dei santi giacciono in abbandono vegliate da evocazioni sataniche.

Il silenzio che avvolge la devastazione mette inquietudine. Meglio macinare altra strada, mentre il sole si abbassa sulla cascina che fece da set per “Riso amaro”. Questo lembo rarefatto del vercellese è terra di fatica e di sete, ma prima che escano le zanzare troveremo rifugio al fresco, tra le mura amiche di una casa dove risuonano saluti franchi, brindisi e voci di bimbi. Al domani, con le sue funeste previsioni meteo, si penserà dopo una buona dormita: vada come vada si punterà a Levante, e dalle risaie del Piemonte ci avvicineremo un altro po’ alla “gran prateria” d’Emilia.