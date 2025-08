“In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. Alla fine della strada: da Brescello a Correggio e Bologna

Il viaggio in bicicletta partito dal Salone del libro di Torino per omaggiare Pier Vittorio Tondelli è ormai in vista del traguardo. Nei giorni scorsi abbiamo preso acqua e vento, ma ora che il maltempo si è sfogato la nostra gravel corre agile sugli argini del Gran fiume. Passiamo nella golena al largo di Gualtieri, con le tigri di Ligabue custodite nel poderoso Palazzo Bentivoglio, per filare verso il lido fluviale di Boretto, dove un debuttante Vasco Rossi venne bersagliato di ghiaia dai teppistelli del posto. Un détour per un caffè lungo il corso di Guastalla e si risale sull’argine. Luzzara, il paese di Zavattini, è l’ultimo d’Emilia prima che il Mantovano dilaghi sulla sponda meridionale. Per noi è tempo di lasciare il Po e ripiegare verso sud, il passo regolato sul rapporto più agile.

Trenta chilometri a Correggio. I mesi corrono implacabili incontro all’estate delle ’Notti magiche’. PVT la trascorre in buona parte nella sua casa di Milano a cucinare il suo piatto più ricco, ’Un weekend postmoderno’, seicento pagine di articoli usciti nell’arco di un decennio, riveduti, corretti e disposti a comporre una mappa inedita degli Ottanta appena tramontati.

Fulvio Panzeri, il critico che lo scorta in quell’impresa, descrive un disordine creativo all’insegna di “fotocopie degli scritti sparsi, scanner, dattiloscritti e carte varie, che continuamente emergevano dalla libreria dello scrittore, enormi fogli bianchi della prima informe stesura, impiastricciati dalla furia delle correzioni, matite smozzicate, nastri di stampante che s’ingrigivano, dubbi, ripensamenti, drastiche cancellature, lunghe telefonate, scambi di dischetti, aperture di quadranti, spostamenti di file, mix e rimix…”. Ancora un tour promozionale, un altro giro d’interviste e Tondelli lascia di straforo Milano. Solo agli amici più stretti confida di essere deciso a tornare in Emilia. Un trattore ci segue da presso per un paio di chilometri, e il viottolo fra i campi è troppo stretto per farsi da parte. Tocca pedalare a tutta forza, per sfuggire a quel colosso che procede nel polverone, testardo come il camion del film Duel. Riusciamo a seminarlo solo imboccando con buon vantaggio il Ponte del pastore, quindi mi metto a ruota di Quentin che lancia la volata.

La Bassa si apre a ventaglio dietro una curva a gomito della strada bianca. Il mio compagno di pedalata, uso ai ripidi paesaggi insubri e orobici, si riempie gli occhi di tutto quello spazio, poi si volge verso di me e considera compreso: “La gente sembra avere un sacco di tempo per pensare, da queste parti”.

Brizzi davanti al cartello che mostra la Ciclovia del Sole

Negli ultimi tempi, lo scrittore si riavvicina alla fede cattolica, tanto che vagheggia di scrivere un libro intitolato Sante messe, col racconto delle liturgie in diverse chiese d’Europa. In settembre si concede un’ultima puntata in Tunisia. Nel corso del viaggio si sente male, e riconosce le avvisaglie di un peggioramento senza ritorno. Rientrato in Italia, si ferma nella nuova casa di Bologna solo il tempo necessario a prelevarne le sue carte, quindi si fa ricoverare all’ospedale di Reggio Emilia. “Nel suo caso è stato un procedimento quasi fulminante, è una cosa di enorme rapidità” ricorda, ancora turbato a distanza di quasi trentacinque anni, il vecchio editore Mario Andreose. “È stato quasi strappato dalla malattia. Colpito e strappato”. Fra i pochi ammessi al suo capezzale c’è Panzeri, solerte nell’emendare ’Altri libertini’ da una quantità di bestemmie ed espressioni volgari delle quali lo scrittore, ormai consumato dal male, si dice pentito.

Nelle sue ultime ore di vita, ’Vicky’ legge ’Traduzione della prima lettera ai Corinti’ di Testori, ed è sulla carta di quel volume che annota con grafia leggibile a fatica, alternando corsivo e stampatello: “La letteratura non salva, mai. Tantomeno l’innocente. L’unica cosa che salva è la fede”. Pier Vittorio Tondelli, l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare il proprio tempo e incoraggiare i ragazzi a fare lo stesso, chiude gli occhi per l’ultima volta martedì 17 dicembre 1991. Ho raccolto un fiore bianco dal cuore screziato di rosa, credo una peonia, da un’aiuola sotto i portici di Novellara. L’ho riposto con cura fra le borse, ché non voli via, e ora che alla meta manca appena una manciata di chilometri non riesco più a dire una parola. Quello laggiù è il campanile di Canolo, la frazione di Correggio dove riposa dal dicembre del ’91 Pier Vittorio Tondelli. La chiesa è intonacata d’un giallo tenue, che fa pensare ala sabbia, e giusto di fronte spicca la cinta del camposanto.

Lo scrittore-ciclista con il suo inseparabile compagno di viaggio

Il mio compagno di viaggio e io posiamo le bici a un passo dal cancello aperto, leviamo caschi e capelli. Siamo gli unici ospiti. D’isitnto tengo la destra, scorro col fiato sospeso le lapidi. Un Tondelli. Dembrao. Il nonno che allevava piccioni viaggiatori, insieme alla sposa. Procedo per di là, e in venti passi lo trovo. La nicchia d’angolo, posta nell’ordine mediano, è chiusa da una lapide in marmo dai toni rossastri, sulla quale spicca il rettangolo inconfondibile della fotografia. Calvizie incipiente, braccia incrociate sulla maglietta scura, un graffito old school alle spalle, a occhio e croce 1988-89, l’ultimo periodo prima che si manifestasse la malattia. Sotto l’immagine, lettere corsive in metallo scandiscono la scritta ’Pier Vittorio Tondelli, scrittore’, con le date di nascita e di morte. Solo in un secondo momento indugio sulla citazione latina, a caratteri piccoli d’un bianco latteo, che adorna il bordo superiore della lapide: “Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace”. Sono i primi versi del cantico di Simeone, un brano evangelico che evoca l’apparire terreno del Messia e l’inizio di un tempo nuovo, nel quale l’uomo si può abbandonare alla morte confidando nella salvezza eterna: “Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola”.

Fra le mani ho il mio fiore. Il cilindro rosso d’un portacandele ormai vuoto sembra offrirsi a mo’ di vaso. Vi adagio il mio piccolo pensiero, lo sistemo a ridosso della lapide, poi lancio un ultimo sguardo a ’Vicky’. Prego di rado con le parole che mi hanno insegnato da piccolo, ma penso possa fargli piacere. Riposi in pace, amen. Prima di andarmene, rivolgo un ultimo sguardo al ritratto sulla lapide. Saremmo potuti essere amici, sussurro. Ci avrei tenuto. E comunque, grazie di tutto. Solo ora mi sento nel pieno diritto di entrare a Correggio. Imbocchiamo il corso da Ponente lungo le liste gemelle che si offrono alle ruote delle bici per evitare il selciato, e nello spazio di un’ora tinta di ocra e rosso pompeiano m’immergo nel mondo di PVT: l’ingresso del liceo e la facciata del teatro Asioli, il Palazzo dei principi e i palazzoni moderni presso porta Modena, i cosiddetti ’grattacieli’, dove lo scrittore è cresciuto e all’ombra dei quali i genitori portavano avanti la loro attività. A pochi passi da lì gli hanno dedicato il piazzale d’un parcheggio. L’Italia non è paese generoso coi suoi scrittori, men che meno quelli colpevoli di avere operato dopo la seconda guerra mondiale.

Il Portogallo ti accoglie mettendo in mostra sin dall’aeroporto di Lisbona le sue penne migliori, con ottima rappresentanza per gli ultimi decenni del XX secolo; Parigi ha già dedicato monumenti, vie, piazze e mediateche non solo a Sartre, Camus e Simone de Beauvoir, ma anche a Marguerite Duras e al suo compagno Robert Antelme, scomparsi negli anni ’90; Roma, tanto per dire, non trova di meglio che intitolare a Pasolini una strada senza uscita a dieci chilometri dal centro. L’Italia è una trapezista abituata a mantenersi in formidabile equilibrio fra passato e futuro. L’ultima stagione politica su cui si fornisce un’interpretazione condivisa risale a Giolitti. Ancora non ci si azzarda a digerire l’8 settembre, il 25 aprile e i fatti del dopoguerra, “sia mai che l’interpretazione possa risultare divisiva!” corre un sussurro da sacrestia. È davvero irresistibile nella sua autoindulgenza, questo nostro Paese in cui tutti vogliono il proprio nome sulla copertina di un libro e pochi leggono davvero, e in tanti cercano il successo come si cercherebbe un quadrifoglio. In questo Tondelli, in dialogo perenne con la scena internazionale, è stato forse più europeo che italiano, e nella morale severa del lavoro più calvinista che cattolico. Ripieghiamo verso il cuore del borgo, beviamo una birra in onore di PVT accanto al Teatro, e penso che davvero la vita disegna cerchi strani.

L’anno scorso Cloe, la figliola maggiore, aveva vent’anni, la stessa età alla quale suo padre prese a portare in giro il suo primo romanzo; è stato bello coinvolgerla nella stesura di Due, ascoltare le sue opinioni e darle qualche rudimento del mestiere.

A fine agosto il libro era in tipografia, e io sono tornato dopo tanto tempo in Ancona per rendere visita a Massimo Canalini, il mio primo editore, che da dodici anni non usciva di casa. È stato suo figlio, battezzato col nome di Pier Vittorio in onore del vecchio sodale nel progetto Under 25, a guidarmi da lui. Lo ricordavo studente rebel dell’asilo, si era fatto un adulto dall’eloquio posato. “Papà non ha una malattia” si è premurato di informarmi mentre salivamo le scale. “Il fatto è che si trascura, e stare qui senza vedere mai nessuno non aiuta”. Al dunque Max mi è apparso ingobbito, la chioma canuta che ricadeva sulle spalle. Camminava a fatica, i piedi gonfi prigionieri dei sandali da piscina. Si è sistemato su una sedia in tinello, e, appena mi ha messo a fuoco, la sua voce è risuonata ironica e nasale. “Allora?” l’ho sentito dire, come non fosse trascorsa che una settimana dal nostro ultimo incontro. “Quali notizie mi porti?”. Abbiamo parlato tutta la mattina delle ricerche che ancora conduceva su Tondelli, di come fosse pentito di non esserlo andato a trovare in ospedale per la paura irrazionale del contagio, poi il discorso è scivolato su Jack Frusciante e l’imminente uscita di Due. “Perché un volume solo?” mi ha sbigottito. “Oggi che si fa tutto in serie, dovevi proporne sette o otto”. Al momento del congedo gli ho promesso che sarei tornato con il nuovo romanzo non appena mi fossero arrivate le copie-staffetta dall’editore. Non ne ho avuto il tempo. Quindici giorni dopo, giusto alla vigilia del lancio, ho imparato da un post social di Silvia Ballestra che Max se n’era andato. Non so come la pensiate sulle coincidenze, ma fra noi preferivamo considerarle segnali, inviti che il destino offriva a chi ama pensare e raccontare. Proprio come io sto facendo con voi nella speranza che non si spenga il ricordo di PVT, né quello dell’uomo che ha perpetuato il suo lavoro coi più giovani, portando negli anni ’90 la disciplina del ’corpo a corpo col testo’.

Lo scrittore Enrico Brizzi, con un fiore, sulla tomba di Pier Vittorio Tondelli

La missione è compiuta, non resta che rientrare a Bologna via Bomporto, un posticino da glottologi dove misurare le sovrapposizioni fra dialetti; da Crevalcore, l’agevole fiondata della Ciclovia del Sole ci porta a San Giovanni in Persiceto, Osteria Nuova, Sacerno. Quando un bolognese vede San Luca, dicevano i vecchi, sente già aria di casa. Stasera riabbraccerò le mie figlie, e la basilica all’ombra della quale sono cresciuto mi ricorda come Superga ha vegliato sull’inizio del viaggio.

Entriamo in città dal Pontelungo, in Santa Viola passiamo sotto casa di Andrea Pazienza, e mi prende di nuovo lo scoramento all’idea che non abbiamo fatto abbastanza per onorare i ragazzi d’oro che hanno reso speciale la nostra città. Poi mi dico che la rilevanza di un autore scomparso si misura altrimenti, col persistere della sua opera in libreria, nel cuore degli aficionados e nel dibattito critico. In questo senso, si può dire senza tema di smentita che Tondelli, come il suo vecchio amico Paz, ha superato di slancio la prova del tempo. Una nuova generazione di lettori ha affiancato quella delle madri e dei padri, le edizioni economiche dei suoi romanzi vengono regolarmente ristampate, e i ventenni di oggi smaniano per conoscere i particolari del film che Luca Guadagnino si appresta a trarre da Camere separate. Per noi, devoti lettori e umili seguaci lungo le piste della narrativa, Pier Vittorio Tondelli è stato l’uomo che ha innescato una stagione speciale della letteratura italiana. Ci ha insegnato a essere curiosi e sinceri, a metterci in ascolto più che a coprire la voce degli altri, ad evolverci secondo percorsi originali. Ancora: è stato un narratore portato a giocare la partita dell’artigianato librario, a far da ponte fra le grandi case editrici e la piccola editoria di qualità. Agli occhi dei più giovani si è imposto come un intellettuale di nuova specie, del quale ti fidi quando consiglia libri e dischi e di cui attendi con smania il nuovo romanzo. È tempo di diradare gli equivoci e ricordarlo come merita. Non più scrittore “generazionale” o “omosessuale”, non più scrittore “cattolico” o “di rottura”, ma scrittore e basta, come sta scritto senza aggettivi sulla lapide della sua tomba. Scrittore e di quelli grandi, capaci di aprire strade nuove e illuminare a lungo la scena anche quando se ne sono andati.

(5 - fine)