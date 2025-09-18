Yacht e superyacht. Novità da sogno tra eleganza e tecnologia al top

di Paolo Galliani

Quando entri al Salone sono decisivi i primi 10 minuti. Una prova? Facile: bastano per raggiungere le banchine della darsena grande dove le barche più belle del mondo si susseguono e s’interpellano a vicenda. E una volta sul posto, ti rendi conto che non puoi limitarti ad ammirare la loro bellezza sartoriale e notare le loro ’linea d’acqua’. Troppo riduttivo. Devi ascoltare le storie che le riguardano; raccogliere informazioni sulla loro capacità di conciliare prestazioni, resa estetica, sostenibilità; e quando è possibile – a volte lo è – salire a bordo per rilevare in modo più tattile la qualità degli spazi interni, il comfort, l’eleganza, il design, la privacy e l’originalità delle soluzioni tecnologiche adottate per garantire sicurezza, ergonomia e stabilità.

Del resto le occasioni non sono mai mancate al grande Boat Show all’ombra della Lanterna. E non sarà certo la 65esima edizione a deludere le aspettative degli appassionati del diportismo visto il gran numero di novità e di première che da oggi al 23 settembre verranno sottoposte ai buyer e al grande pubblico. Specie nel segmento ’Yacht & Superyacht’, galassia che contribuisce più di altre a marcare il prestigio e la reputazione dell’industria nautica del Belpaese e che, comprensibilmente, si aggiudica un ruolo di primissimo piano nel layout espositivo del Salone.

Alla fine riesci pure a verificare quello che era solo intuibile: l’incredibile e quasi ossessiva attenzione portata ai dettagli. E allora via con alcune perle assolute. Azimut Yachts presenterà il Grande 30M (28.93 metri) con il suo nuovo concept di vita a bordo e il sistema di propulsione MYU di Rolls- Royce che riduce le emissioni di CO2. Ferretti Yacht non sarà da meno con il suo Ferretti Yachts 800 (24,47 metri) che porta a 10 i modelli della linea Flybridge. Mentre Amer Yachts scommetterà sull’Amer 120 (35,50) e sulla novità di un terzo terrazzino che si apre sul mare. Mentre il cantiere Sanlorenzo si prenderà scena e riflettori con il Sanlorenzo SL110A (33,50 metri) per l’organizzazione asimmetrica dei ponti e per l’innovativa prua organizzata come una terrazza marina completa di divani integrati e piscina.

Molte le new entry nella fascia di imbarcazioni da 20-24 metri. Tra le altre, VanDutch, brand di Cantiere del Pardo, che può imbarcare 16 persone e mostra un interessante pozzetto di 45 metri quadrati di superficie e il Grand Banks 60, yacht da lungo raggio con duemila miglia di autonomia che segna il ritorno a Genova del Grand Banks Marine Group.

Nella fascia sotto i 20 metri, meritano di essere citati il britannico Princess F58 per il suo design contemporaneo; l’Absolute 52Fly di Absolute Yachts con tre cabine doppie e possibilità di imbarcare 14 persone; il walkaround YY 43 Veloce di Italia Yachts; l’elegante e sportivo Riva 58’ Capri sempre di Ferretti Yachts e il Bluegame BGF45 sviluppato dal BHG, chase boat con foil alimentato a idrogeno fornito ai team americano e francese per le regate della 37° America’s Cup a Barcellona 2024.

Senza dimenticare la vivace presenza di motoryacht 12-10 metri. E qui annotazione doverosa per il Wayfinder 38 del cantiere turco Aiata, altra new entry del Salone; per il cruiser per famiglie Swift Trawler 37 Flybridge di Beneteau; per il luxury tender A32 della Cranchi Yachts con la sua inconfondibile carena con prua verticale. E per il daycruiser Capoforte CX 240 Summer Edition (7,50 metri) firmato da Christian Grande e considerato il concentrato perfetto di comfort e dotazioni di alto livello in spazi ridotti.