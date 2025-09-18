Un comparto a due velocità. La fiducia?. Sta nella qualità

di Paolo Galliani

Freddi, algidi, spesso impietosi. Ma anche loquaci e versatili. Perché i numeri fotografano la realtà. E quelli presentati per salutare come si deve l’avvio del Salone Internazionale di Genova sono più che illuminanti. Un dato su tutti: la Nautica italiana non smette di crescere. Certo, a ritmi meno sostenuti rispetto al recente passato: il trend appare in effetti meno scoppiettante di quello degli ultimi tre-quattro che avevano fatto registrare tassi espansivi sempre a doppia cifra. Ma si tratta di una sorta di ’normalizzazione’ fisiologica e congiunturale dopo un periodo di sviluppo irripetibile e per certi versi insostenibile. Lo dicono le cifre e le analisi contenute nel ’Consuntivo 2024’ predisposto ed elaborato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica diretto da Stefano Pagani. Con alcuni dati già impattanti.

È intanto lievitato il fatturato totale del settore (unità da diporto, accessoristica e motoristica) fino a imporsi come nuovo massimo storico: 8,6 miliardi di euro con un +3,2% rispetto al 2023. E il risultato è analogo andando a verificare i liveli occupazionali (31.480 addetti effettivi con un +2,6% sull’anno precedente) e il suo contributo al PIL nazionale (7,40 miliardi di euro e +3,37% sul 2023). Non meno ispirativi i numeri che riguardano in modo specifico la cantieristica che ha fatto registrare un fatturato di 5,44 miliardi, con un incremento valutato in 8,7% punti aggiuntivi sull’anno precedente e un export anche qui da record: 4,6 miliardi (+7,5%).

Ma è lo scorporo del dato macro a offrire alcuni degli spunti più interessanti. Uno su tutti: l’evidente ’doppia velocità’ tra i due settori fondamentali che compongono il comparto. Da un lato il mondo degli entrobordo, ovvero dei grandi yacht, che porta a casa anche stavolta un invidiabile +10% nel fatturato a conferma della sua leadership livello globale. Dall’altro quello più in sofferenza della piccola nautica (si parla di una riduzione attorno al 10%), vittima di un 2024 segnato da forti scossoni internazionali, senza contare l’eccessivo stoccaggio di barche invendute accumulate in Europa, problema che ha portato numerosi dealer a frenare se non a sospendere temporaneamente le tradizionali richieste di nuovi modelli. Una dicotomia comunque compensata da un sentiment largamente positivo tra gli operatori.

Lo stesso outlook previsionale farebbe pensare a un 2025 ’anno di passaggio’ verso una graduale ripresa dell’intero settore già nel 2026-2027. Della serie: prospettive più che buone, suffragate da un’attesa carica di aspettative rintracciabili tra gli stessi dirigenti di Confindustria Nautica, convinti che il nuovo ’Anno Nautico’ (tradizionalmente inizia a settembre e coincide con i grandi boat show autunnali) porti in dote segnali estremamente promettenti.

Anche per la ’piccola nautica’ grazie alla lenta e prevedibile risoluzione dell’eccessivo stoccaggio e alla recuperata fiducia della classe media, la stessa che nel 2024 aveva vissuto con malcelata preoccupazione le pesanti tensioni geopolitiche internazionali rifugiandosi in un comprensibile atteggiamento attendista rispetto alla decisione di investire in nuovi natanti.

Sullo sfondo, un’industria nautica tricolore che oggi si presenterà al Salone portando in dote la sua inattaccabile reputazione: l’Italia che si conferma il primo Paese esportatore mondiale d’imbarcazioni da diporto aggiudicandosi il 19,3% della quota world dell’export; e l’Italia che da sola si aggiudica 572 ordini di superyacht, ovvero il 50% del portafoglio globale. Come dire: più che narcisismo, legittima autostima. Good luck, Genova!