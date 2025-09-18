Tutti i collegamenti da aeroporto e stazioni

La città si prepara a ricevere i visitatori che da tutto il mondo arriveranno al Salone. L’aeroporto ’C. Colombo’ dista circa 8 chilometri, oltre al servizio taxi sono disponibili i bus navetta che della linea 100 Volabus che collegano lo scalo alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. Servizi di bus navetta raggiungono gli aeroporti di Milano Malpensa e Nizza. Per chi arriva in treno il riferimento è la stazione di Brignole che dista 1,4 chilometri da Piazzale Kennedy. Non poteva mancare il servizio di trasporto in battello per garantire il collegamento, durante le manifestazioni più importanti, tra l’area del Porto antico e il quartiere fieristico.

I battelli partono dalla banchina dell’Acquario e dal Salone Nautico Internazionale.

Per agevolare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione, AMT ha previsto l’istituzione di due linee bus dedicate:

linea 10 circolare, dalla Stazione Brignole (piazza Verdi) in servizio tutti i giorni dalle 9.15 alle 19.43 con frequenza ogni 12 minuti. Poi c’è la linea KA, servizio bus dalla Stazione Principe (piazza Acquaverde) in servizio sabato e domenica dalle 8.52 alle 19. Il Salone si potrà raggiungere anche con le linee bus 31 e 20 oppure con la metropolitana.