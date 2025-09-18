Stile Sanlorenzo. Qualità artigianale tecnologia e design

Qualità, design artigianale, tecnologie all’avanguardia e sostenibilità sono da sempre i tratti distintivi degli yacht Sanlorenzo. Tre nuovi modelli distintivi riflettono la visione in continua evoluzione del cantiere: l’SX120 e l’SL110A, entrambi presentati con grande successo a luglio, e l’SD132, imbarcazione varata lo scorso novembre.

"Con questi tre nuovi modelli, Sanlorenzo ribadisce la sua visione dello yachting come uno stile di vita raffinato, elegante e responsabile. Innovazione, design e sostenibilità si fondono per rivolgersi a una comunità globale di connoisseurs alla ricerca di significato e scopo, piuttosto che di semplice status" afferma Tommaso Vincenzi, CEO, Sanlorenzo.

SL110A. SL110A introduce una nuova concezione architettonica nel mondo dello yachting. Ultima evoluzione dell’acclamata linea asimmetrica di Sanlorenzo, ridefinisce il concetto stesso di yacht da 33 metri, offrendo interni più spaziosi e luminosi, un flusso continuo tra interni ed esterni e un legame più profondo con il mare.

L’ampia suite armatoriale widebody offre una favolosa vista panoramica, con accesso diretto alla piscina situata sulla prua e un percorso privato attraverso lo yacht. Con il design esterno di Zuccon International Project e gli interni di Piero Lissoni, il modello SL110A è un’elegante sintesi di forma, funzionalità, tecnologia e innovazione, che raggiunge una velocità massima di 27 nodi.

SX120. Nuovo fiore all’occhiello della gamma crossover di Sanlorenzo, SX120 coniuga le caratteristiche di un explorer con il lusso di un flybridge. Progettata da Zuccon International Project e con interni firmati Piero Lissoni (Lissoni&Partners), questa imbarcazione presenta linee pulite e ampi spazi aperti che ne definiscono la silhouette sportiva, mentre gli interni mantengono un layout raffinato e versatile. Questo yacht persegue la visione del marchio Sanlorenzo di andare oltre le convenzioni e ridefinire l’esperienza di vita a bordo.

SD132. Con una lunghezza di 40,7 metri, SD132 diventa il più grande yacht in composito di Sanlorenzo mai realizzato, offrendo un volume straordinario, con 420 GT di spazio interno. Il beach club riconfigurato è dotato di terrazze girevoli, che creano un flusso continuo dal pozzetto al mare. Una zona prendisole a prua con piscina trasparente, un ampio flybridge di 85 mq e un garage laterale con varo trasversale completano l’esperienza. Progettato da Zuccon International Project, l’SD132 rappresenta sia l’evoluzione che la maestria della tradizione semi-dislocante di Sanlorenzo.