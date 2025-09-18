"Settore d’eccellenza e filiera strategica"

di Giorgio Costa

"La nautica è uno dei settori di eccellenza del Made in Italy, con un forte impatto economico, occupazionale e di innovazione che coinvolge un’ampia filiera: cantieri, componentistica, refitting, turismo nautico, portualità e servizi. Per un gruppo bancario come BPER, che ha l’obiettivo primario di accompagnare lo sviluppo del tessuto economico e produttivo del Paese, la nautica è quindi un settore che va seguito con una particolare attenzione, anche in considerazione delle sue peculiari caratteristiche che richiedono un approccio mirato".

Luigi Zanti, Direttore Regionale Liguria e Piemonte BPER Banca (nella foto) – protagonista oggi tra i relatori dell’evento di QN Distretti all’Eberhard Theatre –, spiega le ragioni della presenza della banca al Salone Nautico di Genova. In particolare, BPER ha creato nell’ambito della divisione di Corporate & Investment Banking dal 2023 un hub dedicato alla Blue Economy, con specialisti che da Milano e Genova operano in tutta Italia offrendo un servizio rivolto al mondo marittimo e della logistica nel suo complesso, di cui in particolare supporta le principali aziende per finanziamenti dei cantieri e investimenti infrastrutturali.

Le aree di intervento di BPER si estendono dal front end della grande industria nautica e marittima a tutto l’indotto ad esse collegato, indotto caratterizzato spesso anche da una prossimità territoriale e che costituisce quindi un vero e proprio ecosistema ed una risorsa fondamentale per diverse regioni costiere, tra cui la Liguria. Tutto questo a vantaggio non solo delle grandi aziende ma anche delle Pmi.

"Puntiamo a valorizzare – spiega Zanti (nella foto in basso) – non solo le eccellenze rappresentate dai grandi player, ma anche quella vasta platea di operatori industriali con grande livello di specializzazione di dimensione anche medio-piccola. Accompagniamo le Pmi della nautica finanziandone la filiera. Lo facciamo ad esempio con operazioni di anticipo delle fatture emesse nei confronti del produttore di riferimento, tramite lo strumento del Reverse Factoring, a beneficio del perimetro di fornitori identificati agevolando il loro accesso al credito".

Peraltro, la nautica è un comparto a forte vocazione internazionale con una produzione destinata in prevalenza ai mercati esteri. "E qui si apre tutto il capitolo di finanziamenti all’export che operiamo – conclude Zanti – con specialisti dedicati sul territorio, fidi, lettere di credito, operatività in cambi ma anche con linee dedicate a breve termine per partecipazione a fiere o saloni internazionali. La linea che abbiamo espressamente messo a punto per gli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova ne è un esempio concreto".